Heineken plaatst voor 600 miljoen euro aan obligaties Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft een driejarige obligatie geplaatst ter waarde van 600 miljoen euro. Dit meldde de bierbrouwer woensdag nabeurs. De couponrente bedraagt 3,625 procent en de obligatie loopt af op 15 november 2026. De stukken worden uitgegeven binnen het zogenoemde Euro Medium Term Note programma van het bierconcern en zullen worden genoteerd aan de beurs in Luxemburg. De opbrengst van de obligatie-uitgifte zal door Heineken worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van bestaande schulden. Barclays, BNP Paribas, HSBC, Rabobank en Santander begeleidden de uitgifte. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.