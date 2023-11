Wall Street blijft dichtbij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag nagenoeg vlak met nog een paar uur handel te gaan. Dit nadat de S&P 500 zeven dagen op rij is gestegen.

De S&P 500 daalde fractioneel naar 4.375,95 punten, de Dow Jones index leverde 0,2 procent in op 34.079,40 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 13.624,07 punten.

Een periode van consolidatie is begrijpelijk, na de sterke rally, en het gebrek aan economisch nieuws deze week, stelden analisten van Fundtrat.

Het winstseizoen loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede index heeft de resultaten gepresenteerd, waarbij ruim 88 procent de winstverwachtingen overtrof. De afnemende vraag heeft er echter toe geleid dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in september waren toegenomen. Vergeleken met een maand eerder stegen de voorraden met 0,2 procent, na een daling van 0,1 procent in augustus. Op jaarbasis daalden de groothandelsvoorraden in september wel met 1,2 procent.

De rente op de tienjaarsrente viel woensdag wat terug, naar 4,51 procent. Diverse analisten zijn evenwel van mening dat beleggers te hard van stapel lopen met betrekking tot de mogelijkheden op een versoepeling van het beleid door de Fed.

De markten houden al rekening met vier renteverlagingen volgend jaar, waarvan de eerste inmiddels in mei of juni wordt verwacht, aldus strateeg Kent Engelke van Capital Securities Management.

"Er zijn deze week havikachtige uitspraken van diverse Fed-leden geweest, omdat zij de verwachtingen in de markt over renteverlagingen willen temmen", aldus marktanalist Matt Simpson van City Index.

Olie werd woensdag opnieuw flink goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde bijna 3 procent in het rood op 75,15 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 79,37 dollar werd betaald, een daling van 2,7 procent.

De lagere olieprijzen weerspiegelen volgens KBC opnieuw de bezorgdheid over de wereldwijde vraag, onder meer door de zwakke exportdata eerder deze week van China. Ook maakte het Internationaal Energie Agentschap dinsdag bekend dat ze verwachten dat de vraag naar olie vanuit de VS zal afnemen met circa 300.00 vaten per dag. Eerder werd er nog gerekend op een toename van de vraag met 100.000 vaten.

De euro/dollar noteerde fractioneel hoger op 1,0708. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.

Stijgers en dalers

Take-Two Interactive steeg 6,7 procent, nadat de langverwachte game Grand Theft Auto 6 werd aangekondigd. Nabeurs volgen kwartaalcijfers van de speluitgever.

Warner Bros daalde 16,5 procent, nadat het bedrijf een daling van de advertentie-inkomsten rapporteerde, een groter dan verwacht verlies en een matig aantal streaming-abonnees.

Rivian Automotive daalde 4 procent. De fabrikant van elektrische auto's drong het kwartaalverlies terug en beëindigde een exclusiviteitsdeal met Amazon.com voor elektrische bestelbusjes. Het productiedoel werd verhoogd van 52.000 naar 54.000 auto's dit jaar.

Enovix steeg 13 procent na beter dan verwachte vooruitzichten voor de omzet in het vierde kwartaal voor de maker van lithium-ion-batterijen.

Ebay daalde bijna 4 procent. De online marktplaats liet zich bescheiden uit over de omzet in het vierde kwartaal, en kampt met toenemende concurrentie van Amazon.com en andere rivalen. Europa is de probleemregio voor Ebay.

Sleep Number verloor een kwart van de beurswaarde. De matrassenmaker meldde een onverwacht kwartaalverlies en zal ook dit jaar niet uit de rode cijfers komen.

Robinhood Markets daalde ruim 13 procent. De Amerikaanse broker zag het verlies in het afgelopen kwartaal oplopen en de omzetgroei viel tegen.