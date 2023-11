Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, waarbij beleggers opnieuw een stevige serie aan bedrijfsresultaten kregen te verwerken.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 444,07 punten. De Duitse DAX steeg 0,5 procent naar 15.229,60 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,7 procent tot 7.034,16 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,1 procent naar 7.401,72 punten.

Naast de stroom aan kwartaalcijfers wisten de beurzen vooral te profiteren van de verder dalende rentes. Daarbovenop daalden de olieprijzen ook weer, hetgeen de hoop voedt dat de inflatie verder zal afnemen. Dat kan de centrale banken mogelijk helpen om sneller een einde te maken aan de cyclus van renteverhogingen.

Analisten van SEB merkten op dat vooral de Amerikaanse beurzen nog profiteren van een toegenomen risicobereidheid onder beleggers na een forse terugval van de tienjaarsrentes. Dit pakt volgens hen gunstig uit voor groeiaandelen als Amazon, Apple, Microsoft en Meta.

De impact van deze zwaargewichten mag niet worden onderschat. Zonder de 'magnificent seven' zou er dit jaar nagenoeg geen koerswinst voor de S&P 500 zijn geweest.

Verder werd in Europa bekend dat de Duitse inflatie over oktober in een definitieve berekening op 3,8 procent bleef staan. Op maandbasis waren de prijzen stabiel. De detailhandelsverkopen daalden in september in de eurozone op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 2,9 procent.

Olie werd woensdag opnieuw flink goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 2,4 procent in het rood op 75,49 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 79,74 dollar werd betaald, een daling van 2,3 procent.

De lagere olieprijzen reflecteren volgens KBC opnieuw de bezorgdheid over de wereldwijde vraag, onder meer door de zwakke exportdata eerder deze week van China. Ook maakte het Internationaal Energie Agentschap dinsdag bekend dat ze verwachten dat de vraag naar olie vanuit de VS zal afnemen met circa 300.00 vaten per dag. Eerder werd er nog gerekend op een toename van de vraag met 100.000 vaten.

De euro/dollar noteerde fractioneel hoger op 1,0708. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien afnemen, maar een fors verlies moeten incasseren als gevolg van een afschrijving. Bayer bevestigde woensdag de in juli verlaagde outlook voor 2023. Bayer gaat voor dit jaar uit van een omzet van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Het aandeel sloot 0,8 procent lager.

Siemens Healthineers heeft in afgelopen kwartaal de omzet licht zien oplopen, maar de nettowinst fors zien dalen, terwijl de jaaroutlook voor de aangepaste basiswinst per aandeel maar net werd gehaald. Voor het lopende fiscale boekjaar 2024 verwacht Siemens Healthineers een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. Zonder rekening te houden met coronatesten moet deze omzet 5,0 tot 7,0 procent hoger uitkomen, aldus het bedrijf woensdag. De aandelenkoers noteerde 1,3 procent hoger.

Adidas heeft in het derde kwartaal een kleine omzetgroei weten te realiseren en werd iets positiever over de omzet in heel 2023. Adidas verwacht nu voor het volledige boekjaar een valuta neutrale omzet die slechts met een paar procent zal dalen en een operationeel verlies van 100 miljoen euro. Dat is beter dan de omzetdaling van ongeveer 5 procent die voorheen werd verwacht. Het aandeel wist niet te profiteren en sloot 1,3 procent lager.



In Amsterdam sloot Ahold Delhaize ruim 7 procent lager. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023 en dat staat samen met de margedruk in de VS vandaag centraal, zo stelden analisten van Jefferies. Degroof Petercam zag reden na de cijfers om het koersdoel te verlagen van 33,50 naar 31,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

ABN AMRO verloor ruim 9 procent na cijfers. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op. De winst in het derde kwartaal overtrof wel de verwachtingen.

Adyen won in Amsterdam daarentegen 4 procent. Vanavond organiseert Adyen in de VS een beleggersdag.

In Brussel won D'Ieteren 4 procent, nadat de holding aankondigde voor 100 miljoen euro eigen aandelen te gaan inkopen.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot van de Europese beurzen iets lager.