Beursblik: nieuwe doelen Adyen nog altijd ambitieus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe doelstellingen die Adyen woensdagavond presenteerde, ogen nog altijd ambitieus. Dit stelde analist Hannes Leitner van zakenbank Jefferies in een rapport. In de komende drie jaar, tot en met 2026, wil Adyen de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 boven de 50 procent liggen. Jefferies heeft een groeiverwachting van 19 procent en de consensus van Visible Alpha ligt volgens de bank op 21 procent. De marge-outlook verraste volgens Leitner niet. Indien Leitner rekent met een groei van 22 tot 28 procent dan komt de omzet van Adyen in 2026 uit op 2,95 tot 3,57 miljard euro, met een EBITDA van 1,47 tot 1,79 miljard euro, bij een marge van 50 procent. "De onderkant hiervan ligt 3 tot 5 procent boven de consensus", aldus Jefferies. De omzet van Adyen groeide afgelopen kwartaal met 22 procent naar 414 miljoen euro, hetgeen 2 procent minder is dan waarop Jefferies rekende. De verwerkte 243,1 miljard euro aan transacties, een groei van 21 procent op jaarbasis, was wel zoals Leitner had verwacht. Adyen gaf woensdag geen EBITDA over het derde kwartaal, maar de 175 nieuwe werknemers die Adyen aannam, was "substantieel lager dan onze verwachtingen", zei de analist. Jefferies heeft een Houden advies op Adyen met een koersdoel van 720,00 euro. Bron: ABM Financial News

