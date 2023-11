Euronext verdubbelt winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft in het derde kwartaal de winst ruim verdubbeld, door bijzondere posten, terwijl de omzet conform verwachting groeide. Dat maakte de beursorganisatie woensdag nabeurs bekend. De nettowinst steeg met 120 procent, van 76 miljoen naar 166,6 miljoen euro. Dat is ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 151 miljoen euro. In de stijging zit een kapitaalwinst van 41,6 miljoen op de verkoop van een belang in LCH, terwijl een jaar eerder een eenmalig verlies was bij de verkoop van beleggingen van Euronext Clearing. De aangepaste nettowinst, exclusief bijzondere posten, steeg veel rustiger. Dit met 13 procent van 1,21 euro naar 1,38 euro per aandeel, wat vrijwel conform verwachting was. De omzet steeg met 19,5 procent van 301 miljoen naar 360 miljoen euro, waar analisten gemiddeld op 362 miljoen rekenden. De obligatiehandel was een belangrijke aanjager voor de omzetgroei. Ook het aangepaste EBITDA-resultaat steeg beperkt, met 7 procent, van 200 miljoen naar 214 miljoen euro. Dit was beter dan verwacht. De EBITDA-marge verbeterde met meer dan 200 basispunten, van 57,1 naar 59,3 procent, waar een vrijwel ongewijzigde marge was voorzien. Bron: ABM Financial News

