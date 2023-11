Ahold en ABN AMRO onderuit in lichtrode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, nadat de resultaten van enkele grote bedrijven op het Damrak tegenvielen, terwijl de olieprijs bleef dalen op zorgen over een inzakkende wereldeconomie.

De AEX daalde 0,2 procent tot 734,64 punten.

De aandelenbeurzen maakten woensdag een pas op de plaats, wat niet zo'n verrassing was, volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Hij had dit eigenlijk ook dinsdag al verwacht, na de sterke rally die volgde op een langdurige daling.

"Ook omdat het allemaal zo tegenstrijdig is. De beurs reageerde heel enthousiast toen men ervan overtuigd raakte dat de centrale banken de rente niet verder gaan verhogen, na de sterke daling van de banengroei in de VS", aldus de analist. "Maar men vergat daarbij dat een sterk afzwakkende economie ook betekent dat de winstgroei van bedrijven lager zal zijn."

Intussen proberen centrale bankiers weer tegengas te geven, omdat de marktrente, voor tienjarige Amerikaanse staatsobligaties, hard daalde van meer dan 5 naar minder dan 4,5 procent. "Maar als de markt al renteverlagingen inprijst, dan werkt die hoge beleidsrente niet meer zoals het hoort. Dus moeten de centrale bankiers weer hinten op meer renteverhogingen", aldus Versteeg.

Ondanks de recente opleving van de AEX, is beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx van mening dat de hoofdindex in een dalende trend blijft. Hij merkt op dat vooral prijsverhogingen de winsten van bedrijven hebben aangejaagd, terwijl er minder producten verkocht worden.

Opvallend is dat de zogeheten Magnificent Seven, de grote Amerikaanse techbedrijven, weer sterk zijn hersteld, met een recordkoers voor Microsoft eerder deze week.

Het muntpaar euro/dollar koerste woensdag op 1,0709. De olieprijzen bleven dalen. Brent-olie zakte 2 procent in prijs tot 79,99 dollar per vat en WTI-olie kost 75,60 dollar.

Het uitblijven van escalatie in het Midden-Oosten en zorgen over een terugzakkende wereldeconomie drukken op de olieprijs. De Amerikaanse president Joe Biden heeft geen belang bij dure olie nu er verkiezingen aankomen, aldus Versteeg.

Economisch nieuws was er niet veel. De Europese detailhandelsverkopen daalden in september iets en de Amerikaanse groothandelsvoorraden groeiden licht. De Duite inflatie daalde van 4,5 in september naar 3,8 procent in oktober, bleek uit een definitief cijfer.

Stijgers en dalers

Het aandeel Ahold Delhaize ging hard onderuit, met 7,2 procent. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst in 2023 en de marges in de VS staan onder druk. Degroof Petercam zag reden om het koersdoel te verlagen van 33,50 naar 31,00 euro. ABN AMRO verloor zelfs 9,2 procent na cijfers. Hoewel de winst meeviel, schoten de rentebaten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op.

Er waren ook winnaars.

Adyen zag de koers wat herstellen, met 4 procent, in aanloop naar een beleggersbijeenkomst vanavond in de VS. Dat is erg belangrijk, omdat het bedrijf volgens Versteeg wat arrogant leek te hebben gereageerd op de concurrentie die met lagere tarieven de marges onder druk zet. Na de halfjaarcijfers implodeerde de koers van de betaalspecialist.

Wolters Kluwer sloot 2,9 procent hoger en AkzoNobel werd 2,8 procent duurder.



In de Midkap-index won Air France-KLM 4,3 procent. Basic-Fit, dat donderdag een beleggersdag houdt, werd 2,5 procent duurder.

Metaalspecialisten AMG en Aperam waren juist sterke dalers met bijna 3 procent. AMG komt vanavond nog met een kwartaalupdate. Galapagos verloor zelfs 3,6 procent.

B&S Group steeg 2,7 procent, terwijl Fastned 4,1 procent daalde.

Het lokaal genoteerde Marel verloor meer dan 10 procent. CEO Arni Oddur Thordarson heeft dinsdagavond per direct zijn ontslag ingediend om persoonlijke redenen en wordt vervangen door Arni Sigurdsson.