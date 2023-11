Beursblik: analisten optimistisch over InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost zal donderdag een aanhoudende groei van het resultaat bekendmaken, waarbij analisten lijken te verwachten dat het bedrijf zijn eerder uitgesproken indicaties zal overtreffen. Dat blijkt uit enkele analistenrapporten, ingezien door ABM Financial News. Volgens een analistenconsensus van Visible Alpha zou de aangepaste EBITDA stijgen van 447 miljoen zloty naar 650 miljoen zloty. Het bedrijf zelf gaf volgens JPMorgan aan dat de groei vergelijkbaar zal zijn met de 35 procent een kwartaal eerder en dat zou dan neerkomen op 615 miljoen zloty. JPMorgan houdt het op 641 miljoen zloty en zakenbank Jefferies rekent zelfs op 671 miljoen zloty. Analisten van JPMorgan merkten op dat InPost liet doorschemeren dat enkele recente analistenverwachtingen voor de aangepaste EBITDA in 2023 aan de hoge kant zijn. Volumes en marges Het bedrijf rekende bij de tweedekwartaalcijfers op een vergelijkbare volumegroei in het derde kwartaal. Analisten gaan uit van circa 20 procent volumegroei in het derde kwartaal, na de 19 procent groei in het tweede kwartaal. De groei van de pakketvolumes in Polen en bij het Franse Mondial Relay zou wat minder sterk kunnen uitvallen dan verwacht en in het Verenigde Koninkrijk juist wat beter, volgens JPMorgan. Dankzij de samenwerking met Menzies zou de Britse tak volgens analisten mogelijk al een kwartaal eerder quitte draaien dan gepland. Inpost verwacht dat de omzet dit jaar sterker zal stijgen dan de volumes, dankzij prijsverhogingen. Ook rekent het bedrijf op een groeiend marktaandeel in de kernregio's. Dit zou ook moeten leiden tot betere marges. Jefferies rekent op een EBITDA-marge van 30,5 procent, wat minder is dan de marge van 32,2 procent in het tweede kwartaal, maar ruim 3,5 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De kasstroom zou eind dit jaar positief moeten zijn en de schuld verder dalen. InPost publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

