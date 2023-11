Wall Street maakt vermoedelijk pas op de plaats Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, waarbij beleggers even een pas op de plaats maken na een lange reeks van winstdagen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening tot 0,1 procent in het groen. Een periode van consolidatie is begrijpelijk, na de sterke rally, en het gebrek aan economisch nieuws deze week, stelde Fundtrat. "Maar gezien de pessimistische positionering van zowel institutionele en particuliere beleggers, geloven we dat aandelen waarschijnlijk zijwaarts zullen bewegen bij gebrek aan macronieuws." De aandacht gaat vooral uit naar centrale bankiers, om erachter te komen of de Fed echt klaar is met het verhogen van de rente. De olieprijs bleef dalen. Een decemberfuture WTI-olie werd 0,8 procent goedkoper op 76,60 dollar en Brent-olie daalde tot 80,95 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0644. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0696 op de borden. De dollar sterkte wat aan nadat Fed-beleidsmakers benadrukten dat de strijd tegen inflatie nog niet is gestreden. Bedrijfsnieuws Take-Two Interactive steeg voorbeurs 10 procent nadat de langverwachte game Grand Theft Auto 6 werd aangekondigd. Nabeurs volgen kwartaalcijfers van de speluitgever. Rivian Automotive steeg voorbeurs 7 procent. De fabrikant van elektrische auto's verlaagde het kwartaalverlies en beëindigde een exclusiviteitsdeal met Amazon.com voor elektrische bestelbusjes. Het productiedoel werd verhoogd van 52.000 naar 54.000 auto's dit jaar. Enovix steeg 16 procent voorbeurs na beter dan verwachte vooruitzichten voor de omzet in het vierde kwartaal voor de maker van lithium-ion-batterijen. Ebay leek 8,5 procent te gaan openen. De online marktplaats liet zich bescheiden uit over de omzet in het vierde kwartaal, en kampt met toenemende concurrentie van Amazon.com en andere rivalen. Europa is de probleemregio voor Ebay. Sleep Number verloor 40 procent. De matrassenmaker meldde een onverwacht kwartaalverlies en zal ook dit jaar niet uit de rode cijfers komen. Robinhood Markets daalde ruim 7 procent. De Amerikaanse broker zag het verlies in het afgelopen kwartaal oplopen en de omzetgroei viel tegen. Slotstanden



Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,3 procent tot 4.378,38 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 13.639,86 unten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 34.152,60 punten. Bron: ABM Financial News

