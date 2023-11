Beursblik: vooruitzichten rentebaten ABN AMRO vallen tegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor de ontwikkeling van de nettorentebaten van ABN AMRO vallen tegen. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag in een rapport. De resultaten over het derde kwartaal overtroffen de verwachtingen volgens Jefferies, dankzij hogere overige inkomsten en lager dan voorziene kosten en voorzieningen voor slechte leningen. "Maar de nettorentebaten schoten tekort", aldus de analisten. Jefferies merkte op dat de rentebaten 6 procent lager uitvielen dan waar de consensus op mikte. Het zicht op de ontwikkeling van de rentebaten is volgens Jefferies beperkt, waardoor de analisten de ramingen voor de rentebaten met 2 tot 4 procent verlaagden voor de periode 2023 tot en met 2025. Daarmee zit Jefferies 3 tot 6 procent onder de consensus. De CET1-ratio blijft "comfortabel" boven de minimumvereiste van 15,0 procent, maar ligt slechts in lijn met het niveau dat nodig is voor het inkoopprogramma van eigen aandelen. Jefferies handhaafde woensdag het Houden advies op ABN AMRO, maar verlaagde het koersdoel van 15,70 naar 15,00 euro. De bank geeft de voorkeur aan ING boven ABN. Het aandeel ABN AMRO daalde woensdagmiddag met 9,2 procent tot 11,95 euro. Bron: ABM Financial News

