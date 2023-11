Beursblik: winstverdubbeling voorspeld bij Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext zal over het derde kwartaal een verdubbeling van de winst bekendmaken, geholpen door een forse omzetstijging van 20 procent. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die bijdroegen aan de consensus. De nettowinst is naar verwachting op jaarbasis gestegen van 75,8 miljoen euro tot 150,7 miljoen euro, of van 0,71 euro naar 1,42 euro per aandeel. De omzet steeg van 301,4 miljoen euro een jaar eerder tot 362,0 miljoen euro, zo voorziet de consensus. De aangepaste nettowinst, exclusief bijzondere posten, steeg veel minder hard, van 1,21 euro naar 1,37 euro per aandeel. Ook het aangepaste EBITDA-resultaat steeg beperkt, van 200 miljoen naar 207 miljoen euro en de EBITDA-marge bleef vrijwel gelijk op 57,2 procent, voorzien de analisten. ING merkte op dat de handel in september aantrok na een trage augustusmaand, vooral bij de aandelenderivaten. Ook werd er meer geld opgehaald met beursnoteringen, vooral met obligaties. De handel in obligaties liet een aanzienlijke groei zien op jaarbasis, aldus ING. Op jaarbasis kwam ING in een schatting uit op een beperkte groei van de handel in derivaten in het derde kwartaal, minder handel in contante effecten en een groei van de valutahandel. Euronext publiceert de derdekwartaalcijfers woensdag nabeurs. Bron: ABM Financial News

