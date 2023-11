Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, waarmee een eerdere rally op de aandelenmarkt in Europa niet wordt hervat.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 442,60 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.111,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,1 procent met een stand van 6.9784,00 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.406,58 punten.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat circa 80 procent van de bedrijven uit de S&P 500 de winstverwachtingen hebben overtroffen. "Opvallend genoeg heeft slechts 59 procent de omzetverwachtingen overtroffen. Het lijkt erop dat de vraag is vertraagd, maar dat bedrijven met prijsverhogingen de winsten hebben verhoogd." Volgens Lynx was de laatste keer dat dit verschil zo groot het vierde kwartaal van 2015.

Analisten van SEB merkten op dat vooral de Amerikaanse beurzen nog profiteren van een toegenomen risicobereidheid onder beleggers na een forse terugval van de tienjaarsrentes.

Vannacht kropen de rentes in de VS weer wat omhoog, zag SEB. Rond de klok van twaalf uur koerste de Amerikaanse tienjaarsrente rond 4,59 procent.

De Duitse inflatie over oktober bleef in een definitieve berekening op 3,8 procent staan. Op maandbasis bleven de prijzen stabiel. De detailhandelsverkopen over september in de eurozone daalden op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 2,9 procent.

In de VS komen vanmiddag alleen de groothandelsvoorraden over september naar buiten.

Voorzitter van de Fed, Jerome Powell, houdt vanmiddag in Washington een toespraak.

Olie noteerde woensdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 76,77 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 81,08 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent.

De lagere olieprijzen reflecteren volgens KBC opnieuw de bezorgdheid over de wereldwijde vraag, onder meer door de zwakke exportdata eerder deze week van China, en het feit dat topproducenten Saoedi-Arabië en Rusland de olieproductie tot het einde van het jaar zullen blijven inperken.

De euro/dollar noteerde op 1,0666. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0688 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0696 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Bayer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien afnemen, maar een fors verlies moeten incasseren als gevolg van een afschrijving. Bayer bevestigde woensdag de in juli verlaagde outlook voor 2023. Bayer gaat voor dit jaar uit van een omzet van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Het aandeel noteerde 1,8 procent lager.

Siemens Healthineers heeft in afgelopen kwartaal de omzet licht zien oplopen, maar de nettowinst fors zien dalen, terwijl de jaaroutlook voor de aangepaste basiswinst per aandeel maar net werd gehaald. Voor het lopende fiscale boekjaar 2024 verwacht Siemens Healthineers een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. Zonder rekening te houden met coronatesten moet deze omzet 5,0 tot 7,0 procent hoger uitkomen, aldus het bedrijf woensdag. De basiswinst per aandeel moet uitkomen tussen de 2,10 en 2,30 euro. De aandelenkoers noteerde 1,1 procent hoger.

Adidas heeft in het derde kwartaal een kleine omzetgroei weten te realiseren en werd iets positiever over de omzet in heel 2023. Adidas verwacht nu voor het volledige boekjaar een valutaneutrale omzet die slechts met een paar procent zal dalen en een operationeel verlies van 100 miljoen euro. Dat is beter dan de omzetdaling van ongeveer 5 procent die voorheen werd verwacht. Het aandeel noteerde in Frankfurt 1,1 procent lager.



In Amsterdam koerste Ahold Delhaize met 6,7 procent fors in het rood. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023 en dat staat vandaag centraal, zo stelden analisten van Jefferies, samen met de margedruk in de VS. Degroof Petercam zag reden na de cijfers om het koersdoel te verlagen van 33,50 naar 31,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

ABN AMRO verloor zelfs 9,3 procent na cijfers. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op. De winst in het derde kwartaal overtrof wel de verwachtingen.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P500-index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.378,38 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 13.639,86 unten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 34.152,60 punten.