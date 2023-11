Valuta: dollar wacht af

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,0670 dollar in afwachting van een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell vandaag in Washington.

"Voor wat betreft richtinggevende macro-economische data moeten we waarschijnlijk wachten tot volgende week dinsdag, als de Amerikaanse inflatie over oktober naar buiten komt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Vandaag gaat het om de toespraak van Jerome Powell en later in de week om andere Fed-prominenten die ook speechen", aldus Mevissen.

Mevissen schat in dat de markt er nog niet helemaal gerust op is dat de Fed de rente niet meer verhoogt. "Wij denken dat de Fed inderdaad niet meer de rente verhoogt, maar de markt heeft zo nog enige twijfels. De vraag is wat ons betreft niet zo zeer of er nog een renteverhoging komt, maar eerder wanneer de Fed overweegt de rente weer te verlagen", aldus Mevissen.

Volgens stemgerechtigd voorzitter van de Fed van Minneapolis, Neel Kashkari, is bij de Fed een renteverlaging geen gespreksonderwerp.

Zijn collega van de Fed van Chicago, Austan Goolsbee, vond dat het Amerikaanse arbeidsrapport over oktober van afgelopen vrijdag een welkome boodschap afgaf dat de arbeidsmarkt meer in evenwicht komt.

De Duitse inflatie over oktober bleef in een definitieve berekening op 3,8 procent staan. Op maandbasis bleven de prijzen stabiel. De detailhandelsverkopen over september in de eurozone daalden op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met 2,9 procent.

In de VS komen vanmiddag alleen de groothandelsvoorraden over september naar buiten.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent lager op 1,0666 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8709 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,5 procent tot 1,2246 dollar.