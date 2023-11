ABN AMRO en Ahold onderuit in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,7 procent tot 730,35 punten.

Ondanks de recente opleving van de AEX, is beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx van mening dat de hoofdindex in een dalende trend blijft. "Daarmee lijkt het positieve momentum echt verdwenen en lijken de beren weer terug te keren", waarschuwde Blekemolen.

De beleggingsadviseur merkte op dat circa 80 procent van de bedrijven uit de S&P 500 de winstverwachtingen hebben overtroffen. "Opvallend genoeg heeft slechts 59 procent de omzetverwachtingen overtroffen. Het lijkt erop dat de vraag vertraagd, maar dat bedrijven met prijsverhogingen de winsten hebben verhoogd." Volgens Lynx is de laatste keer dat dit verschil zo groot was in het vierde kwartaal van 2015.

Analisten van SEB merkten op dat vooral de Amerikaanse beurzen nog profiteren van een toegenomen risicobereidheid onder beleggers na een forse terugval van de tienjaarsrentes. Dit pakt volgens hen gunstig uit voor groeiaandelen als Amazon, Apple, Microsoft en Meta.

Vannacht kropen de rentes in de VS weer wat omhoog, merkte SEB op. Rond de klok van elf uur koerste de Amerikaanse tienjaarsrente rond 4,58 procent.

"Hoewel we een grotere opwaartse potentie zien voor obligaties, blijven de vooruitzichten voor aandelen goed", zo zei CIO Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management. Marcelli is niet alleen te spreken over aandelen en obligaties, maar ook over cash en alternatieve beleggingen. Volgens UBS is het dan ook een goed moment om een gemengde portefeuille uit te breiden met daarin onder andere vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen.

Ook beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is positief over een gemengde portefeuille en denkt dat dit het moment is voor beleggers om terug te komen in de markt en hun cash aan het werk te zetten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0668. De olieprijzen liepen met 0,6 procent terug tot 77 dollar.

Op macro-economisch vlak blijft het vandaag relatief rustig, met aandacht voor de Europese detailhandelsverkopen en de Amerikaanse groothandelsvoorraden. De Duitse inflatie bedroeg in oktober 3,8 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,5 procent in september. De Europese detailhandelsverkopen liepen in september op maandbasis licht terug.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen koerste Ahold Delhaize met 7,4 procent fors in het rood. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023 en dat staat vandaag centraal, zo stelden analisten van Jefferies, samen met de margedruk in de VS. Degroof Petercam zag reden na de cijfers om het koersdoel te verlagen van 33,50 naar 31,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

ABN AMRO verloor zelfs 9,0 procent na cijfers. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op. De winst in het derde kwartaal overtrof wel de verwachtingen.

Wolters Kluwer koerste juist hoger met een plus van 1,6 procent en sectorgenoot RELX steeg 0,2 procent. Heineken won 0,7 procent.

Air France-KLM won in de AMX 1,5 procent, terwijl Basic-Fit in aanloop naar een beleggersdag op donderdag 1,2 procent won. Allfunds leverde 2,2 procent in op 5,32 euro. UBS is gestart met het volgen van Allfunds met een Neutraal advies en een koersdoel van 5,60 euro.

B&S steeg onder de kleinere aandelen 1,1 procent. Azerion verloor 1,8 procent.

Het lokaal genoteerde Marel verloor 7,0 procent. CEO Arni Oddur Thordarson heeft dinsdagavond per direct zijn ontslag ingediend om persoonlijke redenen en wordt vervangen door Arni Sigurdsson.