Beursblik: UBS start volgen Allfunds met Neutraal advies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS is gestart met het volgen van Allfunds met een Neutraal advies en een koersdoel van 5,60 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Zwitserse zakenbank. UBS vindt dat de zorgen omtrent regelgeving voor het Spaanse fintechbedrijf overdreven zijn. UBS verwacht niet eerder dan in 2030 een effect op de marges als gevolg van de Europese strategie voor retailbeleggen. De bank verwacht voor 2023 een daling van de winst per aandeel van 5 procent en een groei in 2024 van 7 procent. Voor het beheerd vermogen onder administratie gaat UBS voor dit jaar uit van een groei van 2 procent, nadat zich in 2022 een daling van 13 procent aftekende. De ramingen van UBS voor de koerswinstverhouding voor 2024 tot en met 2026 liggen 4 tot 8 procent onder de consensus. UBS verwacht dat de cyclische tegenwind die de onderneming ervaart bij bestaande klanten, aanhoudt. Allfunds noteerde woensdag op een rood Damrak 2,7 procent lager op 5,29 euro. Bron: ABM Financial News

