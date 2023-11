Degroof Petercam verlaagt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 33,50 naar 31,00 euro, en handhaafde het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Fernand de Boer, nadat het supermarktbedrijf voorbeurs met cijfers kwam. De omzet van Ahold in het derde kwartaal verraste niet, aldus De Boer. De onderliggende winst viel wel iets tegen. In de outlook veranderde Ahold een aantal zaken. Zo rekent het bedrijf voor 2023 op iets minder winst dan in 2022 en werden ook de investeringen neerwaarts bijgesteld. De verwachtingen voor de vrije kasstroom gingen juist omhoog. Verder kondigde Ahold, zoals door al werd De Boer voorzien, een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 1 miljard euro. Centraal staat vandaag volgens de analist de tegenvallende winstgevendheid van Ahold in de VS, als gevolg van hogere operationele kosten en minder steun voor de Amerikaanse consument door de overheid. "Dit sijpelde door in het resultaat onder de streep en is wellicht de reden om de outlook voor de onderliggende winst per aandeel 2023 aan te passen", zei De Boer. De onderliggende winst per aandeel zal dit jaar iets lager uitvallen dan de 2,55 euro in 2022. Tot vandaag zei het supermarktbedrijf voor 2023 nog te rekenen op een vergelijkbare winst als in 2022. De analistenconsensus ging al uit van 2,52 euro per aandeel. De Boer zei woensdag dat hij zijn taxaties naar beneden zal aanpassen, maar verwacht geen grote wijzigingen, ook niet in de analistenconsensus. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde woensdag 7,0 procent lager op 26,60 punten. Bron: ABM Financial News

