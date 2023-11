Fors verlies voor Bayer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet licht zien afnemen, maar een fors verlies moeten incasseren als gevolg van een afschrijving. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. In het derde kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 0,2 procent naar 10,3 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 4,6 miljard euro. Een jaar eerder was er nog sprake van een winst van 546 miljoen euro. De EBITDA voor bijzondere posten daalde 31,3 procent naar 1,7 miljard euro met een bijbehorende marge van 16,3 tegen 21,7 procent een jaar eerder. De EBIT voor bijzondere posten kwam uit op 709 miljoen euro tegen 1,4 miljard euro een jaar eerder. De bijzondere posten lagen in het afgelopen kwartaal op 4,3 miljard euro tegen 153 miljoen euro een jaar eerder. Bayer moest een forse afschrijving doen op Crop Science als gevolg van de gestegen rentes. Outlook Bayer bevestigde woensdag de in juli verlaagde outlook voor 2023. Bayer gaat voor dit jaar uit van een omzet van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

