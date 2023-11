Adidas optimistischer over omzet in 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Adidas heeft in het derde kwartaal een kleine omzetgroei weten te realiseren en werd iets positiever over de omzet in heel 2023. Dit maakte de Duitse producent van sportartikelen woensdagmorgen bekend De omzet van Adidas steeg, aangepast voor wisselkoerseffecten, met 1 procent in het derde kwartaal dankzij groei in alle regio's met uitzondering van Noord-Amerika. In euro’s daalde de omzet van Adidas echter met 6 procent tot net iets minder dan 6 miljard euro. In het derde kwartaal van 2022 realiseerde Adidas nog een omzet van iets meer dan 6,4 miljard euro. Het operationele resultaat van 409 miljoen euro is inclusief bijzondere lasten van circa 110 miljoen euro. De brutomarge steeg met 0,2 procentpunt naar 49,3 procent dankzij lagere transporttkosten, een gunstiger bedrijfsmix en lagere voorraadkosten. De voorraadpositie is substantieel verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal, tot 4,8 miljard euro. Op jaarbasis zijn de voorraden zelfs met 23 procent gedaald. Adidas verwacht nu voor het volledige boekjaar een valutaneutrale omzet die slechts met een paar procent zal dalen en een operationeel verlies van 100 miljoen euro. Dat is beter dan de omzetdaling van ongeveer 5 procent die voorheen werd verwacht. Aan het begin van het boekjaar ging de fabrikant nog uit van een operationeel verlies van 700 miljoen euro. Deze verwachting werd in de loop van dit jaar steeds verder bijgesteld. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.