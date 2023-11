Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong een half procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog krap 0,1 procent hoger op 735,74 punten.

De Europese beurzen staan een lagere opening te wachten, volgend op een sterke rally in de afgelopen dagen. Ook de Amerikaanse futures kleurden vanochtend rood en de Aziatische aandelenmarkten noteerden ook lager.

Beleggers wogen diverse opmerkingen van Fed-leden af. Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei dinsdag dat leden van de Amerikaanse centrale bank nog niet hebben besproken wat er nodig zou zijn voor een verlaging van de rentes. Kashkari zei dat hij het monetaire beleid liever te lang krap houdt dan dat er te weinig gebeurt om de inflatie te laten dalen.

"Hoewel we een grotere opwaartse potentie zien voor obligaties, blijven de vooruitzichten voor aandelen goed", zo zei CIO Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management. Marcelli is niet alleen te spreken over aandelen en obligaties, maar ook over cash en alternatieve beleggingen. Volgens UBS is het dan ook een goed moment om een gemengde portefeuille uit te breiden met daarin onder andere vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen.

Diverse analisten zijn evenwel van mening dat beleggers te hard van stapel lopen met betrekking tot de mogelijkheden op een versoepeling van het beleid door de Fed.

De markten houden al rekening met vier verlagingen volgend jaar, waarvan de eerste inmiddels in mei of juni wordt verwacht, aldus strateeg Kent Engelke van Capital Securities Management. Eerder was de verwachting dat een renteverlaging al eerder in het jaar zou kunnen plaatsvinden.

"Er zijn deze week havikachtige uitspraken van diverse Fed-leden geweest, gezien zij de verwachtingen in de markt over renteverlagingen willen temmen", aldus marktanalist Matt Simpson van City Index. Er is dan ook volgens hem een kans dat de dollar verder zal aansterken. "Er vanuit gaande dat Powell en andere Fed-leden opmerkingen blijven maken dat de rentes voor een langere periode hoog moeten blijven", aldus Simpson.

De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, tot het laagste niveau in meer dan drie maanden, door zorgen over lagere vraag na zwakke Chinese exportcijfers. De december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,3 procent lager op 77,37 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Dit was de laagste slotstand sinds 21 juli.

Zorgen over de economische vooruitzichten overvleugelden het vooruitzicht dat Rusland en Saoedi-Arabië hun productiebeperkingen tot in 2024 zullen voortzetten, zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De twee landen zeiden in het weekend zich aan de productiebeperkingen te houden tot na het einde van het jaar. De olieprijzen koersten woensdagochtend fractioneel lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0684. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0696 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0691 op de borden.

Op macro-economisch vlak blijft het vandaag relatief rustig, met aandacht voor de Europese detailhandelsverkopen en de Amerikaanse groothandelsvoorraden. De Duitse inflatie bedroeg in oktober 3,8 procent op jaarbasis, na een inflatie van 4,5 procent in september.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2023 een licht lagere omzet behaald, terwijl de marge ook daalde, maar over de kasstroom in 2023 werd het bedrijf positiever. Ahold rekent inmiddels op een vrije kasstroom in 2023 van 2,2 tot 2,4 miljard euro. De oude outlook stond op 2,0 tot 2,2 miljard euro. De analistenconsensus ligt op bijna 2,2 miljard euro. Maar over de winstverwachting voor dit jaar werd Ahold iets voorzichtiger. Vanaf 2024 zal het supermarktbedrijf voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen.

ABN AMRO heeft in het derde kwartaal van 2023 meer winst behaald en overtrof ook de verwachtingen van analisten. De nettowinst steeg op jaarbasis van 743 miljoen naar 759 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 562 miljoen euro. De bank verwacht inmiddels lagere kosten voor heel het jaar van 5,1 tot 5,2 miljard euro, vanwege een goed beheer van de kosten en vertragingen in investeringen. Voor 2023 rekende ABN AMRO aanvankelijk op circa 5,2 miljard euro aan kosten.

CTP heeft in Heineken een nieuwe huurder gevonden voor het CTPark Weiden.

CEO Arni Oddur Thordarson heeft per direct zijn ontslag ingediend bij Marel om persoonlijke redenen en is vervangen door Arni Sigurdsson, die zal fungeren als interim-CEO.

Slotstanden Wall Street

De S&P500-index steeg dinsdag 0,3 procent tot 4.378,38 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 13.639,86 punten en de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 34.152,60 punten.