Omzet en marge Ahold Delhaize onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2023 een licht lagere omzet behaald, terwijl de marge ook daalde, maar over de kasstroom in 2023 werd het bedrijf positiever. Dit bleek uit de cijfers die het supermarktbedrijf woensdagochtend publiceerde.

"Ik heb er vertrouwen in dat we in Europa, dat de afgelopen twee jaar meer druk kende dan de VS, op het pad naar herstel zitten", zei CEO Frans Muller woensdag in een toelichting.

De omzet van Ahold Delhaize daalde op jaarbasis van 22,4 miljard naar 21,9 miljard euro. Dat is fractioneel minder dan de bijna 22 miljard euro waarop analisten vooraf rekenden. In het tweede kwartaal van 2023 kwam de omzet uit op 22,1 miljard euro. Het leeuwendeel van de omzet kwam in het derde kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten, met 13,6 miljard euro. De analistenconsensus schatte dit in op 13,8 miljard euro. Voor Europa werd gerekend op een omzet van bijna 8,2 miljard euro, maar Ahold kwam uit op 8,3 miljard euro.

De vergelijkbare groei in de VS, exclusief brandstofverkoop, bedroeg 0,9 procent en in Europa was dit 7,0 procent. Hier lag de analistenverwachting op 1,5 en 5,5 procent. De onderliggende marge kwam uit op 4,2 procent in de VS en 3,5 procent in Europa, tegenover een analistenverwachting van 4,4 en 3,4 procent.

De operationele winst van Ahold kwam in het derde kwartaal uit op 625 miljoen euro. Dat is flink minder dan de analistenconsensus van 829 miljoen euro. Dat was 724 miljoen in het tweede kwartaal en 887 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

Onderliggend bedroeg de operationele winst 839 miljoen euro met een marge van 3,8 procent. De analisten rekenden op 856 miljoen euro, met een marge van 3,9 procent. Deze marge lag in het tweede kwartaal van 2023 op 4,1 procent en in het derde kwartaal van 2022 op 4,4 procent.

Onder de streep restte een nettowinst van 394 miljoen euro. Volgens de consensus zou Ahold een nettowinst behalen van 549 miljoen euro. In het tweede kwartaal werd een nettowinst geboekt van 468 miljoen euro en een jaar geleden van 589 miljoen euro.

Outlook

Ahold rekent inmiddels op een vrije kasstroom in 2023 van 2,2 tot 2,4 miljard euro. De oude outlook stond op 2,0 tot 2,2 miljard euro. De analistenconsensus ligt op bijna 2,2 miljard euro.

Ahold denkt dit jaar circa 2,4 miljard euro te zullen investeren, 0,1 miljard euro minder dan voorheen.

De onderliggende operationele marge zal volgens Ahold nog altijd uitkomen op 4,0 procent of meer, maar de onderliggende winst per aandeel zal iets lager uitvallen dan de 2,55 euro in 2022. Tot vandaag zei het supermarktbedrijf voor 2023 nog te rekenen op een vergelijkbare winst als in 2022.

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 88,9 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,3 miljard euro. De onderliggende operationele winst zal volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De onderliggende winst per aandeel zal volgens de analisten 2,52 euro bedragen.

Ahold zal vanaf 2024 voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Verder staat er een beleggersdag gepland in mei volgend jaar.