Siemens Healthineers haalt outlook net

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Healthineers heeft in afgelopen kwartaal de omzet licht zien oplopen, maar de nettowinst fors zien dalen, terwijl de jaaroutlook voor de aangepaste basiswinst per aandeel maar net werd gehaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse bedrijf over het vierde kwartaal van het lopende gebroken boekjaar, dat eindigde op 30 september. Over het gehele boekjaar kwam de aangepaste basiswinst per aandeel uit op 2,02 euro. Een jaar eerder was dit 2,29 euro per aandeel. De onderneming hield zelf rekening met een aangepaste basiswinst per aandeel van 2,00 tot 2,20 euro. Vierde kwartaal Over het vierde kwartaal werd een nettowinst geboekt van 540 miljoen euro, minder dan de 636 miljoen euro een jaar eerder. De aangepaste EBIT bleef grofweg stabiel op 1,0 miljard euro, maar de bijhorende marge daalde met 10 basispunten naar 16,7 procent. De omzet steeg met 0,9 procent naar 6,06 miljard euro. Op vergelijkbare basis was de stijging 7,5 procent. De vrije kasstroom bedroeg 557 miljoen euro, een stijging van 23 procent op jaarbasis. Outlook Voor het lopende fiscale boekjaar 2024 verwacht Siemens Healthineers een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 tot 6,5 procent. Zonder rekening te houden met coronatesten moet deze omzet 5,0 tot 7,0 procent hoger uitkomen, aldus het bedrijf woensdag. De basiswinst per aandeel moet uitkomen tussen de 2,10 en 2,30 euro. Bron: ABM Financial News

