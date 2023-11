Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX, een min van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

Europese aandelenbeurzen sloten dinsdag overwegend lager, na een rondje winstnemingen. De Portugese PSI 20 daalde zelfs 2,5 procent, nadat premier Antonio Costa zijn ontslag indiende.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING nemen beleggers deze week "hier en daar wat winst". En dat is volgens hem heel normaal. "Koersen gaan namelijk nooit in één rechten lijn omhoog."

De eerdere winsten waren te danken aan het geloof dat de beleidsrentes niet meer omhoog zullen gaan. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild prijzen de financiële markten nu minstens één renteverlaging in de VS in tegen juni 2024. De Fed zal echter voorzichtig moeten zijn met verklaringen over haar rentepolitiek. Maandag zei Neel Kashkari van de Minneapolis Fed tegen The Wall Street Journal dat hij het monetaire beleid liever te lang krap houdt dan dat er te weinig gebeurt om de inflatie te laten dalen.



Bedrijfsnieuws

UBS Group sloot dinsdag bijna 2 procent hoger. De Zwitserse bank overtrof de verwachtingen voor de onderliggende winst, met bijdragen aan de groei van voormalig rivaal Credit Suisse, die UBS in maart overnam toen de stadgenoot uit Zürich dreigde om te vallen. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.

Autofabrikanten behoorden tot de grote dalers. Renault verloor ruim 3 procent en Stellantis meer dan een procent, Mercedes-Benz en Porsche rond een procent en BMW anderhalf procent.

Ook oliebedrijven verloren terrein door de lagere olieprijs. TotalEnergies sloot ruim 2 procent lager. Iberdrola verloor een procent, Repsol bijna 3 procent.

De Portugese beurs had het zwaar te verduren na het onverwachte opstappen van de premier. Mota-Engil sloot 5,5 procent lager en Banco Comercial Português leverde ruim 3 procent in.



Euro STOXX 50 4.153,37 (-0,13%)

STOXX Europe 600 442,81 (-0,16%)

DAX 15.12,64 (+0,11%)

CAC 40 6,986,23 (+0,39%)

FTSE 100 7.410,04 (+0,10%)

SMI 10.571,03 (-0,05%)

AEX 735,74 (+0,40%)

BEL 20 3.463,70 (-0,31%)

FTSE MIB 28.395,90 (-0,69%)

IBEX 35 9.235,90 (-0,06%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag nog hoger en zetten daarmee hun winstreeks voort, terwijl de olieprijs sterk daalde. Voor de S&P500 was het de zevende winstdag op rij, wat in november 2021 voor het laatst gebeurde. Technologie-aandelen hielpen de Nasdaq aan de achtste winstdag op rij.

De rally van de afgelopen dagen volgde op een voorafgaande marktcorrectie die ongeveer drie maanden duurde. Het pessimisme werd toen overdreven, concludeerde Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management. "Weliswaar zien we meer opwaarts potentieel in vastrentend op de korte termijn, maar het vooruitzicht voor het rendement op aandelen is positief naar onze mening", stelde ze. Volgens UBS is het een goed moment om een diverse gebalanceerde portefeuille uit te breiden met daarin onder andere vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen.

Een belangrijke aanjager voor de aandelenkoersen waren de rendementen op staatsleningen. Hogere veilige rendementen maken aandelen minder aantrekkelijk. De tienjarige Amerikaanse staatslening steeg vorige maand boven 5 procent, wat het hoogste niveau in zestien jaar was. Na een kortstondige terugval onder 4,5 procent is het rendement dinsdag weer omhoog gekropen tot 4,58 procent.

Beleggers blijven speculeren over een mogelijke verlaging van de beleidsrente door de Fed volgend jaar, vooral als de Amerikaanse economie in een recessie zou belanden. Fed-bestuurders benadrukken dat ze vooral niet te snel de rente willen verlagen voordat de inflatie weer getemd is.

De olieprijs daalde dinsdag ruim 4 procent tot 77,37 dollar per vat, de laagste slotstand sinds 21 juli. Een lage olieprijs kan de zorgen rond inflatie sussen, volgens analisten.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Uit handelsdata bleek dat de Amerikaanse export in september met 2,2 procent is gestegen, terwijl de import met 2,7 procent toenam. Het handelstekort was met 61,5 miljard dollar hoger dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het derde kwartaal van 2023 iets meer boekingen verwerkt dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de omzet steeg en onder de streep zwarte cijfers overbleven. De outlook voor het lopende kwartaal was beter dan verwacht. Het aandeel steeg 3,7 procent.

NXP, het Nederlandse chipbedrijf met een notering aan de Nasdaq, won 1,6 procent. NXP wist in het derde kwartaal de eigen verwachtingen te halen maar was maandagavond vrij voorzichtig in de outlook.

Tripadvisor wist de verwachtingen te verslaan met zijn kwartaalresultaten. Het aandeel steeg 11 procent.

De handel in aandelen WeWork ligt sinds maandag stil. Inmiddels heeft de noodlijdende kantoorverhuurder uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf, dat nabij een faillissement is, werd op het hoogtepunt gewaardeerd op 47 miljard dollar.

Nabeurs opende de maker van elektrische voertuigen Rivian de boeken. Het aandeel noteerde nabeurs hoger, na een plus van 1,4 procent in de reguliere handel.

S&P 500 index 4.378,38 (+0,3%)

Dow Jones index 34.152,60 (+0,2%)

Nasdaq Composite 13.639,86 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood, maar met bescheiden verliezen.

Nikkei 225 32.203,44 (-0,2%)

Shanghai Composite 3.049,51(-0,3%)

Hang Seng 17.622,25 (-0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0684. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0696 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0691 op de borden.

USD/JPY Yen 150,60

EUR/USD Euro 1,0684

EUR/JPY Yen 160,90

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Oktober def. (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Airbus - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 Bayer - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers derde kwartaal (Fra)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Jaarcijfers (Dld)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers derde kwartaal (VS)