Kleine verliezen op Aziatische beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Azië noteerden woensdagochtend in het rood, maar de verliezen waren klein. De Japanse Nikkei 225 handelde 0,2 procent lager op 32.222,76 punten, de beurs in Hong Kong daalde 0,3 procent op 17.618,27 punten en in Shanghai koerste de index 0,2 procent in het rood op 3.050,72 punten. Ook elders in Azië was het sentiment bedrukt. Veel nieuws hebben Aziatische handelaren niet om op te reageren. Wall Street sloot dinsdagavond nog met kleine winsten. Een ander lichtpuntje was dat het ondernemersvertrouwen in Japan verbeterde. Toch was dit onvoldoende om na de verliessessie op dinsdag de koersen vandaag wel in het groen te krijgen. De dollar/yen steeg woensdag, net als de euro/yen. Het licht negatieve sentiment in Azië lijkt ook over te springen naar de Europese markten, waar de openingsindicaties lichtrood zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.