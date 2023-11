Rivian verhoogt productiedoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Rivian heeft minder verlies geboekt en verraste Wall Street door de productiedoelstelling voor dit jaar te verhogen. Dat meldde de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen dinsdagavond. Het nettoverlies bedroeg 1,37 miljard dollar, of 1,44 dollar per aandeel, in het derde kwartaal, tegen 1,72 miljard dollar, of 1,88 per aandeel, een jaar eerder. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg het verlies 1,19 dollar per aandeel. De omzet steeg van 536 miljoen dollar naar 1,34 miljard dollar, vooral dankzij de oplevering van 15.564 voertuigen, meldde het bedrijf. Het aandeel steeg nabeurs ruim 2 procent. Analisten rekenden vooraf op een verlies van 1,34 dollar per aandeel bij een omzet van 1,32 miljard dollar. Het bedrijf verhoogde zijn productiedoel voor dit jaar naar 54.000 van 52.000 voertuigen.

De opschaling van de productie verloopt sneller en ook de kostenbesparingen gaan sterk vooruit, meldde Rivian. De verwachte investering voor dit jaar ging omlaag tot 1,1 miljard dollar. Rivian, dat pickup trucks en SUVs voor ruig terrein maakt, krijgt binnenkort wel concurrentie van de onconventioneel ogende Cybertruck van Tesla. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.