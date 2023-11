CEO Marel stapt per direct op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) CEO Arni Oddur Thordarson heeft per direct zijn ontslag ingediend bij Marel om persoonlijke redenen en is vervangen door Arni Sigurdsson die zal optreden als interim-CEO. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Thordarson was de afgelopen tien jaar CEO en daarvoor acht jaar voorzitter van de raad van commissarissen bij Marel. "Zijn heldere visie en ambitie om de mondiale voedselverwerkingsindustrie te transformeren waren het richtinggevende baken in de strategie van Marel", stelde voorzitter Arnar Thor Masson bij het abrupte vertrek. Zijn voorlopige vervanger Sigurdsson was vanaf 2024 directeur strategie en vanaf 2020 Chief Strategy Officer. Eind vorig jaar werd hij benoemd tot Chief Business Officer plaatsvervangend CEO. Bron: ABM Financial News

