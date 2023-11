Wall Street toch weer omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger, na een lagere opening, en leken hun winstreeks voort te zetten, terwijl de olieprijs sterk daalde.

De S&P500-index steeg 0,4 procent. Technologiebeurs Nasdaq won 1,1 procent.

As de S&P500 dinsdag hoger sluit dan zou dit de zevende winstdag op rij zijn, wat in november 2021 voor het laatst gebeurde. Technologie-aandelen hielpen de Nasdaq op weg naar de achtste winstdag op rij. De rally volgt op een voorafgaande marktcorrectie die ongeveer drie maanden duurde. Het pessimisme werd toen overdreven, concludeerde Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management.

"Weliswaar zien we meer opwaarts potentieel in vastrentend op de korte termijn, maar het vooruitzicht voor het rendement op aandelen is positief naar onze mening." Volgens UBS is het een goed moment om een diverse gebalanceerde portefeuille uit te breiden met daarin onder andere vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen.

Een belangrijke aanjager voor de aandelenkoersen waren de laatste tijd de rendementen op staatsleningen. Hogere veilige rendementen maken aandelen minder aantrekkelijk. De tienjarige Amerikaanse staatslening steeg vorige maand boven 5 procent, wat het hoogste niveau in zestien jaar was. Na een kortstondige terugval onder 4,5 procent is het rendement dinsdag weer omhoog gekropen tot 4,58 procent.

Beleggers blijven speculeren over een mogelijke verlaging van de beleidsrente door de Fed volgend jaar, vooral als de Amerikaanse economie in een recessie zou belanden. Fed-bestuurders benadrukken dat ze vooral niet te snel de rente willen verlagen voordat de inflatie weer getemd is.

De olieprijs daalde dinsdag sterk. WTI-olie werd bijna 4 procent goedkoper en kostte 77,68 dollar per vat. Een lage olieprijs kan de zorgen rond inflatie sussen, volgens analisten.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Uit handelsdata bleek dat de Amerikaanse export in september met 2,2 procent is gestegen, terwijl de import met 2,7 procent toenam. Het handelstekort was met 61,5 miljard dollar hoger dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,0702. De munt is dit jaar aan het zigzaggen tussen grofweg 1,05 en 1,12 en heeft zette na een dieptepunt in oktober weer een beweging omhoog in.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het derde kwartaal van 2023 iets meer boekingen verwerkt dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de omzet steeg en onder de streep zwarte cijfers overbleven. De outlook voor het lopende kwartaal was beter dan verwacht. Het aandeel steeg 3,5 procent.

NXP, het Nederlandse chipbedrijf met een notering aan de Nasdaq, won 1,7 procent. NXP wist in het derde kwartaal de eigen verwachtingen te halen maar was maandagavond vrij voorzichtig in de outlook.

De handel in aandelen WeWork ligt sinds maandag stil. Inmiddels heeft de noodlijdende kantoorverhuurder uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf, dat nabij een faillissement is, werd op het hoogtepunt gewaardeerd op 47 miljard dollar.

Tripadvisor wist de verwachtingen te verslaan met zijn kwartaalresultaten. Het aandeel steeg 12 procent.

Nabeurs opent de maker van elektrische voertuigen Rivian de boeken. Analisten rekenen op een afnemend kwartaalverlies van 1,34 dollar per aandeel bij een omzet van 1,32 miljard dollar.