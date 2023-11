Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, na een rondje winstnemingen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 442,81 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 15.152,64 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,4 procent tot 6.986,23 punten en de Britse FTSE 100 daalde 0,1 procent tot 7.410,04 punten.

De Portugese PSI 20 daalde zelfs 2,5 procent, nadat premier Antonio Costa zijn ontslag indiende.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING nemen beleggers deze week "hier en daar wat winst". En dat is volgens hem heel normaal. "Koersen gaan namelijk nooit in één rechten lijn omhoog."

De eerdere winsten waren te danken aan het geloof dat de beleidsrentes niet meer omhoog zullen gaan. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild prijzen de financiële markten nu minstens één renteverlaging in de VS in tegen juni 2024. De Fed zal echter voorzichtig moeten zijn met verklaringen over haar rentepolitiek. Maandag zei Neel Kashkari van de Minneapolis Fed tegen The Wall Street Journal dat hij het monetaire beleid liever te lang krap houdt dan dat er te weinig gebeurt om de inflatie te laten dalen.

Chinese exportcijfers dinsdagochtend waren een teleurstelling en de Aziatische markten sloten lager. De Amerikaanse export bleek in september juist met 2,2 procent is gestegen, terwijl de import met 2,7 procent toenam. Het handelstekort was met 61,5 miljard dollar wel hoger dan verwacht.



De productie in de Duitse industrie daalde sterker dan verwacht. Dat kan respijt bieden aan obligaties, maar het sentiment rond bunds lijkt wankel te blijven, volgens Commerzbank Research.

De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0691 en verzwakte daarmee iets. Olie werd 3 procent goedkoper en kostte minder dan 79 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Ook de obligatierentes liepen dinsdag weer wat terug.



Bedrijfsnieuws

Autofabrikanten behoorden tot de grote dalers. Renault verloor ruim 3 procent en Stellantis meer dan een procent, Mercedes-Benz en Porsche rond een procent en BMW anderhalf procent.

Ook oliebedrijven verloren terrein door de lagere olieprijs. TotalEnergies sloot ruim 2 procent lager. Iberdrola verloor een procent, Repsol bijna 3 procent.

De Portugese beurs had het zwaar te verduren na het onverwachte opstappen van de premier. Mota-Engil sloot 5,5 procent lager en Galp Energie bijna 5 procent. Ook de Portugese Banco Comercial Português leverde ruim 3 procent in.

UBS Group sloot bijna 2 procent hoger. De Zwitserse bank overtrof de verwachtingen voor de onderliggende winst, met bijdrgen aan de groei van voormalig rivaal Credit Suisse, die UBS in maart overnam toen de stadgenoot uit Zürich dreigde om te vallen. Het aandeel sloot 0,5 procent lager.

Op de Franse beurs viel de koersdaling van Edenred van ruim 4 procent op. Het is het voormalige Accor Services, dat zich richt op maaltijdcheques en cadeaubonnen, won enkele weken geleden nog terrein nadat de Franse mededingingswaakhond geen maximum wilde instellen voor de fees die restaurants moeten betalen aan dit soort bedrijven.

Het Franse nutsbedrijf Engie verhoogde zijn outlook na een sterk kwartaal. Het aandeel steeg meer dan een procent in Parijs.

Saudi Aramco heeft minder winst geboekt door lagere olieprijzen en volumes. De nettowinst in het afgelopen kwartaal was 32,6 miljard dollar, tegen 42,4 miljard een jaar eerder, toen de olieprijzen de pan uitrezen door de oorlog in Oekraïne.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P 500 index steeg 0,5 procent.