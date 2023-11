Brussel sluit licht lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Ondanks de daling van de obligatierente waren beleggers dinsdag voorzichtig. De Bel20 index daalde 0,3 procent tot 3.462,94 punten. In Brussel werd de sessie gedomineerd door UCB, dat de lancering aankondigde van een obligatie-uitgifte waarmee het tot 300 miljoen euro hoopt op te halen. De coupon op de zesjarige lening is 5,20 procent. Ook reageerden de markten op de publicatie van Chinese exportcijfers, die volgens hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque "duidelijk niet wezen op een herstel". De export daalde in oktober met 6,4 procent. Dat is een grotere daling dan de 6,2 procent in september en de 3,3 procent krimp die economen hadden verwacht. "De daling van de export is slecht nieuws voor de regio als geheel", aldus Keppenne. En door deze cijfers daalde de prijs voor Brent olie met meer dan 3 procent tot onder 80 dollar per vat. Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans steeg in september naar 61,5 miljard dollar. Maar in tegenstelling tot de Chinese export, groeide de Amerikaanse uitvoer wel. De invoer steeg echter in een hoger tempo. Op de valutamarkt daalde de euro tot 1,0691 dollar. En de Duitse tienjaars ging aan het begin van de avond zeven basispunten lager op 2,67 procent en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,58 procent. Morgen kunnen beleggers reageren op Duitse inflatiecijfers en de detailhandelsverkopen in de eurozone. In de Verenigde Staten staan de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Stijgers en dalers Binnen de hoofdindex was AB InBev de grootste stijger van de dag met een koerswinst van 1,0 procent, gevolgd door Argenx, dat 0,6 procent won. Solvay daalde met 0,9 procent. Deutsche Bank en Kepler Cheuvreux verlaagden hun koersdoelen voor het chemiebedrijf. De koopaanbevelingen blijven echter van kracht. Buiten de hoofdindex steeg Home Invest met 3,5 procent, terwijl EVS daalde met 3,0 procent. JPMorgan heeft het koersdoel voor VGP, dat dinsdag met 1,3 procent daalde, gehalveerd. Het advies werd verlaagd van Overwogen naar Neutraal. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor Mithra van 2,20 naar 2,00 euro, terwijl het advies Houden blijft. De specialist in vrouwengeneeskunde kondigde voorbeurs zelf aan dat het een extra patent heeft verkregen voor Nextstellis in de Verenigde Staten. Het aandeel won 7,2 procent. Verder was er een stijging van 5,9 procent voor Onward Medical, dat een studie publiceerde in het medische tijdschrift Nature Medicine over ONWARD ARC Therapy voor de behandeling van loopproblemen die gepaard gaan met de ziekte van Parkinson. UnifiedPost steeg met 3,7 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

