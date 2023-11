Tech houdt AEX nipt in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger geëindigd, na een vrij terughoudende sessie, met een opleving na de opening van Wall Street. Met een slotstand van 735,74 punten steeg de AEX minder dan 0,1 procent. "De sterke opleving in november staat in schril contrast met de zwakke oktobermaand. Beleggers werden optimistisch nadat de Federal Reserve vorige week de rente ongewijzigd liet, waardoor ook de rentes op staatsobligaties daalden en aandelen stegen", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Volgens beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management is het voor beleggers een goed moment om terug te keren naar de markt en hun cash aan het werk te zetten. Klik hier voor: Cash is in 2024 niet meer king Hoewel de markten er dus op rekenen dat de Fed de rente niet verder zal verhogen, zijn beleggers terecht op hun hoede om overmatig vertrouwen te hebben dat de Amerikaanse centrale bank snel zal draaien naar een veel soepeler beleid, zeiden analisten van Deutsche Bank. Dinsdag verhoogde de centrale bank van Australië de rente met 25 basispunten naar 4,35 procent. Het was de eerste renteverhoging na vier vergaderingen zonder wijzigingen. Ook liet de Reserve Bank of Australia de deur open naar verdere verhogingen. Een andere tegenvaller op macro-economisch vlak was de sterke daling van de Chinese export. De Amerikaanse export bleek in september juist met 2,2 procent is gestegen, terwijl de import met 2,7 procent toenam. Het handelstekort was met 61,5 miljard dollar wel hoger dan verwacht. De Europese producentenprijzen liepen voor de tweede maand op rij op, terwijl de productie in de Duitse industrie sterker daalde dan verwacht. De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0691 en olie werd 3 procent goedkoper en kostte minder dan 79 dollar per vat. Ook de obligatierentes liepen dinsdag weer wat terug. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was Besi, met een plus van 1,9 procent. Sectorgenoot ASMI volgde met een winst van 1,5 procent en ASML won 1,3 procent. Ahold Delhaize, dat woensdagochtend de boeken opent, sloot bijna een procent hoger. KPN kwam vandaag tijdens een beleggersdag met nieuwe doelstellingen. ING noemde de doelen weinig verrassend. Het aandeel sloot dan ook vlak. Shell en Exor belandden onderaan, met verliezen van rond de 2 procent. CNH Industrial, een belangrijke deelneming van Exor, daalde in New York met bijna 8 procent. Shell kreeg wel een koersdoelverhoging van Berenberg, naar 35,00 euro. Adyen, dat morgen een beleggersdag houdt, daalde 2,6 procent. Philips heeft opnieuw financiering ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation om de wereldwijde toepassing van AI-algoritmen op zijn Philips Lumify Handheld echografie-oplossing te versnellen. De totale subsidie komt daarmee uit op 60 miljoen dollar. Het aandeel steeg meer dan een half procent. In de AMX leverde OCI na cijfers bijna 5 procent in. De omzet halveerde afgelopen kwartaal en de winst liep nog veel harder terug. ING sprak van zwakke prestaties. AMG verloor 3,3 procent en SBM Offshore 2,0 procent. CTP en Just Eat Takeaway wonnen zo'n anderhalf procent. Allfunds voerde de Midkap aan met een plus van bijna 3 procent. PostNL, dat maandag al flink daalde na de kwartaalcijfers, kreeg vandaag een serie koersdoelverlagingen te verwerken en verloor nog eens 6 procent in de AScX. Kendrion daalde na cijfers met 3,5 procent. Kendrion slaagde er ondanks de moeilijke marktomstandigheden goed in om de marges te beschermen, onder meer dankzij prijsverhogingen, aldus Degroof Petercam. De bank verlaagde wel het koersdoel met 3 euro naar 14,00 euro. Vooralsnog houdt het bedrijf wel vast aan zijn middellange termijn doelstellingen, zei topman Joep van Beurden tegen ABM Financial News. Het aandeel van Ebusco, maandag al in de lift, kreeg er dinsdag nog eens 3 procent bij. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot tot een procent in het groen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.