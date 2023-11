Beursblik: hogere rentebaten bij ABN AMRO verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO zal in het derde kwartaal fors hogere rentebaten hebben geboekt, maar minder winst, door hogere voorzieningen voor oninbare leningen en het wegvallen van incidentele en overige inkomsten uit het voorgaande jaar. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten op de website van de bank. Zij rekenen gemiddeld op een nettowinst van 562 miljoen euro, tegen 743 miljoen euro een jaar eerder. De fee-inkomsten bleven min of meer gelijk, op 436 miljoen euro, terwijl de rentebaten stegen van 1,28 miljard naar 1,63 miljard euro, verwachten de analisten. Dit is te danken aan de stijgende marge op spaargelden van klanten. De hogere rente-inkomsten door de hogere beleidsrente van centrale banken, wordt maar mondjesmaat doorgegeven aan de klanten, waardoor de bank meer overhoudt. De overige inkomsten daalden echter fors van 446 miljoen naar 112 miljoen euro. Een jaar eerder verdiende de bank een aanzienlijk bedrag met zogeheten asset & liability management, een volatiele post. Ook ontving de bank toen een extra korting op goedkoop krediet van de ECB en werden er voor zo'n 175 miljoen euro aan activiteiten verkocht. Per saldo bleven de totale inkomsten daardoor vrijwel gelijk, op 2,18 miljard euro, tegen 2,16 miljard euro een jaar eerder, hoewel de rentebaten dus veel hoger zullen zijn, volgens de consensus. De kosten liepen wat op, van 1,25 miljard naar 1,29 miljard euro, vooral door hogere loonkosten. Ook stegen de kosten voor oninbare leningen, van vrijwel niets vorig jaar naar bijna 100 miljoen euro, verwachten de analisten. De operationele winst zou hierdoor dalen van 902 miljoen naar 786 miljoen euro. ABN AMRO publiceert de resultaten woensdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

