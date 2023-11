Beursblik: Macquarie bood te weinig voor Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Macquarie had te weinig over voor een overname van Renewi. Dit stelden analisten van Berenberg dinsdag in een rapport.

Macquarie benaderde Renewi in eerste instantie met een indicatief bod van 7,75 Britse pond per aandeel en verhoogde dit vervolgens naar 8,10 pond. Dit vond Renewi te weinig om formeel in gesprek of in onderhandeling te treden.

Ook Berenberg denkt dat Renewi meer waard is. De bank spreekt in een rapport van een waardering van 9,72 tot 10,73 pond per aandeel. Daarbij maakten de analisten gebruik van de doelen die Renewi tijdens de beleggersdag begin oktober presenteerde.

Op de middellange termijn rekent Renewi op een autonome omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar en een hoge enkelcijferige EBIT-marge. Verder verwacht Renewi een vrije kasstroom van ten minste 40 procent van de EBITDA en een rendement op het ingezette kapitaal, de zogeheten ROCE, van meer dan 15 procent.

Ook wil Renewi weer dividend gaan uitkeren.

Op 9 november komt Renewi met de halfjaarcijfers. In aanloop verlaagde Berenberg de taxaties voor de afvalverwerker met 3 tot 4 procent.

Berenberg is samen met enkele andere partijen adviseur van Renewi. Om die reden schortte Berenberg de opvolging van het aandeel op nadat Macquarie het bedrijf benaderde. Inmiddels hanteert Berenberg weer een koopadvies met een koersdoel van 7,10 pond.