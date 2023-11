Wall Street wacht terughoudende opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent lager.

Maandag sloot Wall Street nog hoger, hoewel de winsten een stuk bescheidener waren dan voor het weekend. De obligatierentes liepen maandag weer wat op. Dinsdag noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,63 procent.

"Obligatierendementen blijven een belangrijke factor die het marktsentiment beïnvloedt", aldus SPI Asset Management.

Hoewel de markten erop rekenen dat de Federal Reserve de rente niet verder zal verhogen, zijn beleggers terecht op hun hoede om overmatig vertrouwen te hebben dat de Fed snel zal draaien naar een veel soepeler beleid, zeiden analisten van Deutsche Bank.

"Het is duidelijk dat de rente niet eeuwig zal blijven stijgen", aldus de Duitse bank, maar de hoop op renteverlagingen wordt elke keer vrij snel weer de bodem ingeslagen.

Economen van Guggenheim verwachten dat de Amerikaanse economie in de eerste helft van 2024 in een recessie belandt, waardoor de Fed mogelijk snel zal moeten draaien van een 'langer hoger'-beleid naar de eerste renteverlagingen. Guggenheim verwacht in 2024 voor 150 basispunten aan renteverlagingen, vanaf het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag vrij rustig, met alleen de Amerikaanse handelsbalans en het consumentenkrediet in de VS op de rol. Sowieso staan er deze week weinig heel spannende macrodata uit de VS op de agenda.

Uit handelsdata bleek dat de Amerikaanse export in september met 2,2 procent is gestegen, terwijl de import met 2,7 procent toenam. Het handelstekort was met 61,5 miljard dollar hoger dan verwacht.

De euro/dollar noteerde dinsdagmiddag 0,4 procent lager op 1,0683. WTI-olie werd 2 procent goedkoper en kostte minder dan 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft in het derde kwartaal van 2023 iets meer boekingen verwerkt dan het bedrijf zelf verwachtte, terwijl de omzet steeg en onder de streep zwarte cijfers overbleven. De outlook voor het lopende kwartaal was beter dan verwacht. Het aandeel lijkt dinsdag toch anderhalf procent lager te gaan openen.

NXP, het Nederlandse chipbedrijf met een notering aan de Nasdaq, leverde voorbeurs in New York 2,5 procent in. NXP wist in het derde kwartaal de eigen verwachtingen te halen maar was maandagavond vrij voorzichtig in de outlook.

De handel in aandelen van de noodlijdende kantoorverhuurder WeWork ligt sinds vrijdag nabeurs stil. Inmiddels heeft WeWork uitstel van betaling aangevraagd en dreigt een faillissement. Op het hoogtepunt werd het bedrijf gewaardeerd op 47 miljard dollar.

Tripadvisor wist maandag nabeurs de verwachtingen te verslaan met zijn kwartaalresultaten. Het aandeel noteerde dinsdag voorbeurs ruim 10 procent in het groen.

Nabeurs opent maker van elektrische voertuigen Rivian Automotive de boeken. Analisten kijken vooral naar de ontwikkeling van de cashburn en rekenen op een kleiner verlies in het derde kwartaal van 1,34 dollar per aandeel en een omzet van 1,32 miljard dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 4.365,98 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.095,86 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 13.518,78 punten.