Deutsche Boerse presenteert groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Börse wil tot aan 2026 een autonome omzetgroei van 7,0 procent realiseren. Dit maakte de beursonderneming dinsdag bekend tijdens een beleggersdag. Het overgenomen Deense softwarebedrijf SimCorp gaat volgens Deutsche Börse per jaar nog eens 3,0 procent aan groei toevoegen. SimCorp werd gekocht voor 3,9 miljard euro. In totaal verwacht het bedrijf in 2026 een omzet van 6,4 miljard euro. Voor de EBITDA wordt door de beursuitbater uitgegaan van een jaarlijkse groei met circa 11 procent tot ongeveer 3,8 miljard euro in 2026. Deutsche Börse wil verder een leidende rol in digitale platforms voor zichzelf creëren. In het eerste kwartaal van 2024 wil het beursbedrijf een begin maken met een actiever aandeleninkoopbeleid ter waarde van 300 miljoen euro. Met betrekking tot het dividendbeleid mikt de onderneming op een pay-out van 30 tot 40 procent van de nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders. Een verdere stijging van het dividend per aandeel ligt in de planning. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.