Beursblik: lagere omzet en marge verwacht voor Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2023 vermoedelijk een licht lagere omzet behaald, terwijl de marge ook daalde. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het supermarktbedrijf zelf samenstelde en publiceerde.

Gerekend wordt op een omzet van bijna 22 miljard euro in het derde kwartaal. Dat was een jaar eerder 22,4 miljard euro. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 22,1 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet komt in het derde kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die op 13,8 miljard euro. Voor Europa wordt gerekend op een omzet van bijna 8,2 miljard euro.

In de VS zal de vergelijkbare groei, exclusief brandstof, uitkomen op 1,5 procent en in Europa wordt gerekend op een vergelijkbare groei van 5,5 procent. De onderliggende marges zullen uitkomen op respectievelijk 4,4 en 3,4 procent.

Zakenbank Jefferies waarschuwde onlangs in een rapport dat de resultaten van Ahold in het derde kwartaal meer onder druk stonden, met name in de VS, als gevolg van verschillende "tegenwinden voor de marge".

De operationele winst van Ahold zou volgens de analistenconsensus uitkomen op 829 miljoen euro in het derde kwartaal. Dat was 724 miljoen in het tweede kwartaal en 887 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 856 miljoen euro, met een marge van 3,9 procent. Deze marge lag in het tweede kwartaal van 2023 op 4,1 procent en in het derde kwartaal van 2022 op 4,4 procent.

Onder de streep resteert volgens de consensus een nettowinst van 549 miljoen euro. In het tweede kwartaal werd een nettowinst behaald van 468 miljoen euro en een jaar geleden van 589 miljoen euro.

Wel rekent Jefferies voor dit jaar op een "veerkrachtige" vrije kasstroom.

Ahold rekent zelf op een vrije kasstroom in 2023 van 2,0 tot 2,2 miljard euro. De consensus ligt op bijna 2,2 miljard euro. Ahold denkt dit jaar circa 2,5 miljard euro te zullen investeren.

De onderliggende operationele marge moet uitkomen op 4,0 procent of meer, volgens Ahold, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022, toen 2,55 euro.

Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 88,9 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,3 miljard euro. De onderliggende operationele winst zal volgens de analisten uitkomen op ongeveer 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De onderliggende winst per aandeel zal volgens de analisten 2,52 euro bedragen.

JPMorgan rekent op een margedaling van 25 basispunten in de VS in 2023, en nog eens 20 basispunten in 2024. De consensus voorspelt een marge in de VS van 4,6 procent in 2023.

Jefferies wees recent op de "gemiste kans" van een aanvullende aandeleninkoop ter waarde van 1,3 miljard euro, die volgens de analisten 5 procent aan de winst per aandeel zou toevoegen. Ahold kondigde wel een overname in Roemenië aan waarmee de winst in 2025 met enkele procenten zou moeten verbeteren.

Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde dinsdag op 28,56 euro, een koerswinst van 0,8 procent.