Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een fase waarin er winstnemingen plaatsvinden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 444,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.120,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.986,91 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.420,81 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING nemen beleggers deze week "hier en daar wat winst". En dat is volgens hem heel normaal. "Koersen gaan namelijk nooit in één rechten lijn omhoog."

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild prijzen de financiële markten nu minstens één renteverlaging in de VS in tegen juni 2024. De Fed zal echter voorzichtig moeten zijn met verklaringen over haar rentepolitiek. Maar het is volgens Vranken duidelijk dat de wereldwijde golf van renteverhogingen nu wel grotendeels achter de rug is. Dat kan ook de koers van de dollar doen verzwakken.

Verschillende Fed-functionarissen zullen deze week een verklaring over de monetaire politiek afleggen, waaronder voorzitter Jerome Powell.

De Europese producentenprijzen liepen voor de tweede maand op rij op, terwijl de productie in de Duitse industrie sterker daalde dan verwacht.

Later op de dag volgen in de VS de export en het consumentenkrediet over september. De Chinese exportcijfers vanochtend waren een teleurstelling.

Olie werd dinsdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,7 procent in het rood op 79,37 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 83,56 dollar werd betaald, een daling van 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0694. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0696 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0723 op de borden.



Bedrijfsnieuws

UBS Group heeft in het derde kwartaal een flink verlies geleden, vanwege de kosten in verband met de integratie van Credit Suisse. UBS nam in maart de in zwaar weer verkerende concurrent Credit Suisse over. De aandelenkoers noteerde dinsdag 0,5 procent lager.

Op de Franse beurs viel de koersdaling van Edenred van 5,1 procent op.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 won maandag 0,2 procent op 4.365,98 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.095,86 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 13.518,78 punten.