Valuta: euro even in correctie

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag, na de piek op 1,0760 dollar van maandag, inmiddels weer onder de 1,07 dollar in een correctie na de scherpe stijging die teruggaat naar afgelopen vrijdag 3 november toen het Amerikaanse banenrapport aanleiding gaf te veronderstellen dat de Federal Reserve nog wel eens vaart zou kunnen maken met een renteverlaging en ECB-voorzitter Christine Lagarde dit weekend in de Griekse pers liet weten dat de inflatie in de eurozone er nog twee jaar over gaat doen voordat deze weer terug is op de doelstelling van 2 procent.

"Dat laatste gaf de euro een stimulans bovenop de daling van de dollar na het arbeidsrapport", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Binnen de ECB leeft het standpunt dat de rente in de muntunie voorlopig nog hoog blijft. Na de 1,0760 dollar trad een correctie in. Daarmee is de bandbreedte van de euro wat vergroot", aldus Van der Meer.

Voor vandaag verwacht de handelaar van Ebury geen grote uitslagen. "In een redelijk stille markt zien wij voor de valutamarkt als eerstvolgende richtpunt de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell bij een niet erg belangrijke gelegenheid, maar met het arbeidsrapport over oktober op tafel kan elke indicatie van zijn kant voor een zekere ontspanning [van het beleid] voor beweging zorgen."

De Reserve Bank of Australia verhoogde dinsdag het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten naar 4,35 procent, zoals ook was verwacht. "Omdat de toelichting 'dovish' was, hintend op een rentepauze, daalden de rentes op Australische staatsobligaties licht en werd de Australische dollar zwakker tegenover de Amerikaanse dollar", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De Duitse industrie produceerde in september op maandbasis 1,4 procent minder dan een maand eerder. De verwachting was een daling met 0,4 procent op maandbasis.

De producentenprijzen kwamen in de eurozone op maandbasis in september 0,5 procent hoger uit, na een stijging met 0,7 procent een maand ervoor. Op jaarbasis daalden de prijzen met 12,4 procent tegen een daling 11,5 procent een maand eerder. De verwachting voor deze prijzen lag op respectievelijk een stijging met 0,6 procent en een daling met 12,5 procent.

De euro noteerde daalde dinsdag 0,3 procent naar 1,0684 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8687 Britse pond. Het Britse pond verloor 0,4 procent en noteerde op 1,2300 dollar. De Australische dollar daalde 1,0 procent naar 0,6425 Amerikaanse dollar.