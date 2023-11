Kleine daling op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag rustig aan en daalde aan het einde van de ochtend met 0,1 procent tot 735,00 punten. De relatief beperkte daling van vandaag en maandag, komt na de beste beursweek in tijden. De AEX steeg vorige week meer dan 3 procent. Volgens Simon Wiersma van ING nemen beleggers deze week "hier en daar wat winst". En dat is volgens hem heel normaal. "Koersen gaan namelijk nooit in één rechten lijn omhoog." De groei van de Europese bedrijfsresultaten blijft vertragen, zo merkte Bank of America op. En dat heeft gevolgen voor de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Meer dan 60 procent van de Stoxx 600 bedrijven heeft inmiddels de cijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt. Er is volgens de analisten van de Amerikaanse bank sprake van een negatieve groei van 16 procent op jaarbasis. Op 30 oktober bedroeg die negatieve groei nog maar 7 procent. Toch liggen de resultaten wel iets boven de consensusverwachtingen. Iets meer dan de helft van de bedrijven die rapporteerde, deed het beter dan verwacht, zo voegde Bank of America er nog aan toe. Dit ondanks enkele spectaculaire missers. Dankzij de banken doen vooral de bedrijven uit de Europese periferie als Spanje en Italië het beter dan de bedrijven uit landen als Frankrijk en Duitsland. Vandaag is een relatief rustige dag. Later in de week wordt het drukker. Een tegenvaller op macro-economisch vlak was de sterke daling van de Chinese export. En de Europese producentenprijzen liepen voor de tweede maand op rij op, terwijl de productie in de Duitse industrie sterker daalde dan verwacht. De euro/dollar handelde op 1,0698 en olie werd ruim 2 procent goedkoper en kostte minder dan 80 dollar per vat. Ook de obligatierentes liepen dinsdag weer wat terug. Stijgers en dalers Koploper in de AEX was DSM-Firmenich met een koerswinst van 1,0 procent. Ahold Delhaize won een half procent, net als Unilever. KPN zag de nieuwe doelstellingen die het voor de komende jaren presenteerde, met een koerswinst van een half procent beloond worden. ING noemde de doelstellingen niet heel verrassend. Adyen, dat morgen een beleggersdag houdt, en Shell verloren een half tot anderhalf procent. Shell kreeg wel een koersdoelverhoging van Berenberg, naar 35,00 euro. In de AMX leverde OCI na cijfers ruim 2 procent in. De omzet halveerde afgelopen kwartaal en de winst liep nog veel harder terug. ING sprak van zwakke prestaties. Aperam en SBM Offshore daalden met circa 1,5 procent. Koploper was CTP, gevolgd door Air France-KLM met winsten van zo'n anderhalf procent. PostNL, dat maandag al flink daalde na de kwartaalcijfers, kreeg vandaag een serie koersdoelverlagingen te verwerken en verloor nog eens 3,5 procent in de Smallcap. Kendrion daalde na cijfers met ruim 4 procent. Kendrion slaagde er ondanks de moeilijke marktomstandigheden goed in om de marges te beschermen, onder meer dankzij prijsverhogingen, aldus Degroof Petercam. De bank verlaagde wel het koersdoel met 3 euro naar 14,00 euro. TomTom won vanochtend 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

