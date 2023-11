ING: KPN verrast niet erg met nieuwe doelstellingen. Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) De doelstellingen die KPN dinsdag voor de komende jaren afgaf, kwamen volgens ING grotendeels overeen met de analistenconsensus. Dat bleek uit een analyse van ING. Met de aandeleninkoop van 1 miljard euro ligt KPN volgens ING ruim boven de 826 miljoen euro die in de consensus staat genoteerd. KPN herhaalde dinsdag de outlook voor 2023. En de analistenconsenus beoordeelt die outlook als haalbaar. KPN rekent op een EBITDA in 2023 van 2,41 miljard euro. De consensus ligt op 2,42 miljard euro. De verwachting van KPN voor de vrije kasstroom van 870 miljoen euro ontloopt nauwelijks de consensus van 873 miljoen euro. Voor 2024 ligt de EBITDA-verwachting van KPN op 2,48 miljard euro, terwijl ING rekening houdt met 2,49 miljard euro en de consensus met 2,51 miljard euro. Voor volgend jaar is de verwachting van KPN voor de vrije kasstroom wel wat aan de magere kant in vergelijking tot de raming van ING en de analistenconsensus. En de doelen voor 2027 zijn volgens ING een bevestiging dat KPN een laag risico vormt binnen de telecomsector. Het aandeel KPN is dit jaar met 10 procent gestegen, aldus ING, waarmee KPN het beter deed dan de sector én de brede markt. "We verwachten dus geen significante koersreactie", aldus analist David Vagman. ING heeft een Houden advies voor KPN met een koersdoel van 3,50 euro. Het aandeel KPN noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,6 procent lager op 3,17 euro. Bron: ABM Financial News

