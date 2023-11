Verlies voor UBS door overname Credit Suisse Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS Group heeft in het derde kwartaal een flink verlies geleden, vanwege de kosten in verband met de integratie van Credit Suisse. Dit kwam dinsdag naar voren uit de kwartaalrapportage van de Zwitserse bank. De Zwitserse bank meldde een nettoverlies van 785 miljoen dollar, ten opzichte van een winst van 1,7 miljard dollar een jaar eerder. De inkomsten stegen met 42 procent naar 11,7 miljard dollar, vanwege diezelfde overname. Analisten gepolst door UBS zelf voorzagen een verlies van 444 miljoen dollar op een omzet van 11,3 miljard dollar. De operationele kosten stegen scherp met 97 procent naar 11,6 miljard dollar, vanwege uitgaven en integratiekosten in verband met de overname van Credit Suisse, plus ongunstige wisselkoerseffecten in sommige regio’s. UBS nam in maart de in zwaar weer verkerende concurrent Credit Suisse over. De commissie en fee-inkomsten, een belangrijke winstmotor voor UBS, stegen in de verslagperiode met 35 procent tot bijna 6,1 miljard dollar. De omzet van de wereldwijde vermogensbeheeractiviteiten groeide daarnaast met 21 procent, maar de operationele kosten stegen tijdens de verslagperiode ook met 44 procent, aldus UBS. In een eerste reactie op de cijfers schreven analisten van Deutsche Bank dat het "opnieuw een goed kwartaal" was voor UBS. De kostenbesparingen liggen voor op schema en de onderliggende winst was volgens Deutsche Bank een meevaller. Bron: ABM Financial News

