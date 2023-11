Lagere omzet en winst voor Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft in het derde kwartaal een lagere omzet geboekt en de winst met tientallen procenten zien dalen, terwijl de omstandigheden de komende periode nog niet zullen verbeteren. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten. CEO Joep van Beurden zag de activiteiten op het vlak van automotive herstellen nu de vraag stabieler wordt en de marges verbeteren dankzij prijsverhogingen. Maar bij de tak waar remmen voor de industrie worden gemaakt, ervoer Kendrion een "significante" marktvertraging, zowel in Duitsland als in China. "Na een recordomzet in het eerste kwartaal van dit jaar, hebben we de marktomstandigheden gedurende 2023 zien verslechteren", zei Van Beurden, die vooral de winstgevendheid en de kasstroom onder deze omstandigheden wil beschermen. De Chinese economie blijft volgens Van Beurden "uitdagend". De nieuwe fabriek is inmiddels volledig operationeel en de nieuwe projecten ontwikkelen zich conform planning, aldus de CEO. Ook voor het vierde kwartaal rekent Kendrion op uitdagende omstandigheden, net als in de eerste helft van 2024. Maar op langere termijn blijft Van Beurden vertrouwen op de groeikansen in bijvoorbeeld elektrificatie en schone energie. Op korte termijn blijft Kendrion daarom focussen op kostenmanagement en het optimaliseren van het werkkapitaal in combinatie met “verstandige” investeringen. Kendrion mikt tussen 2019 en 2025 op onder meer een autonome groei van 5 procent en een EBITDA van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. In 2022 was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021. Resultaten Op jaarbasis daalde de omzet in het derde kwartaal met 6 procent naar 124,5 miljoen euro. De genormaliseerde EBITDA daalde van 14,9 miljoen naar 13,1 miljoen euro. De nettowinst viel zelfs terug met 40 procent van 4,0 naar 2,4 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

