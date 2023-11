Omzethalvering voor OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het derde kwartaal van 2023 de omzet zien halveren en netto werd er verlies gedraaid. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de kunstmestfabrikant. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 54 procent tot minder dan 1,1 miljard dollar, terwijl de aangepaste EBITDA met 75 procent terugliep tot 242 miljoen dollar. OCI verklaarde deze afnames door prijsdalingen en lagere volumes. Onder de streep restte er afgelopen kwartaal een nettoverlies van 117,9 miljoen dollar. Een jaar eerder werd er nog een nettowinst van 316,4 miljoen dollar geboekt. De vrije kasstroom bedroeg afgelopen kwartaal 3,1 miljoen dollar negatief. Dat was nog ruim 392 miljoen dollar positief vorig jaar. De nettoschuld kwam uit op 2,3 miljard dollar met een schuldratio van 1,5 eind september. OCI heeft na gesprekken met Inclusive Capital financieel adviseurs ingehuurd om de waarde van het bedrijf te vergroten. Onder meer de holdingkorting wil OCI aanpakken. Inmiddels voert OCI gesprekken over verschillende proposities om de waarde te vergroten. Meer details volgen later, aldus het bedrijf. Outlook OCI meldde dinsdag gestegen prijzen voor ammoniak in het derde kwartaal met ongeveer 150 procent, na het aantrekken van de vraag in combinatie met een gedaald aanbod. De prijzen voor stikstof zijn aan het einde van het tweede en het begin van het derde kwartaal uitgebodemd, volgens het bedrijf. OCI verwacht voor 2024 een verdere stijging van de vraag naar stikstof. Methanolprijzen zijn na het dal in het derde kwartaal hersteld. De verwachting van OCI is dat op middellange termijn de markt voor methanol wordt ondersteund indien zich een herstel in de macro-economie voordoet. Bron: ABM Financial News

