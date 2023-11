Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,80 euro naar 1,50 euro, bij handhaving van het Houden advies. De resultaten in het afgelopen kwartaal waren volgens analist David Kerstens zwakker dan verwacht, nadat de binnenlandse pakketvolumes in september onder druk stonden, terwijl juist een verder herstel was verwacht. Jefferies verlaagde daarom de taxatie voor de genormaliseerde EBIT in 2023 met 7 procent naar 100 miljoen euro, hetgeen aan de onderkant is van de door PostNL afgegeven outlook. Voor 2023 wordt door het postbedrijf namelijk een genormaliseerde EBIT verwacht van 100 tot 130 miljoen euro. Voor 2024 verlaagde Kerstens zijn raming voor het bedrijfsresultaat met 13 procent naar 140 miljoen euro, vanwege het zwakke herstel van de pakketvolumes en de impact van de stijgende arbeidskosten. Het aandeel PostNL sloot maandag na de kwartaalcijfers 12,6 procent lager op 1,56 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.