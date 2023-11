Australië verhoogt rente met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag met 25 basispunten verhoogd. Dit bleek uit het nieuwste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Het belangrijkste rentetarief kwam daarmee uit op 4,35 procent. Het was de eerste renteverhoging na vier vergaderingen zonder wijzigingen. Sinds mei 2022 is het belangrijkste rentetarief van Australië met 4 procentpunt verhoogd. In een verklaring bij het besluit van vandaag, gaf de bank aan dat de inflatie van Australië het hoogtepunt heeft gehad, maar dat deze nog wel altijd te hoog is. Voedselprijzen blijven dalen, maar de prijzen voor diensten blijven oplopen. Daarbij blijft de kerninflatie weliswaar afnemen, maar langzamer dan verwacht. Voor eind 2024 verwacht de RBA een inflatie van 3,5 procent. En voor eind 2025 ligt de inflatie naar verwachting aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte van 2 tot 3 procent. De RBA besloot een aantal maanden op rij om de rente ongemoeid te laten, om te zien welk effect de verhogingen eerder dit jaar hadden. Maar rond augustus bleek uit data een hardnekkiger beeld van de inflatie, terwijl de arbeidsmarkt krap bleef. De Australische dollar noteerde dinsdag 0,8 procent lager op 0,6436 Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

