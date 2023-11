Prijsdaling Nederland bevestigd

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse consumentenprijzen zijn in oktober conform de voorlopige raming met 0,4 procent op jaarbasis gedaald. Dit bleek dinsdag uit de definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eind oktober meldde het CBS al in een snelle raming een prijsafname van 0,4 procent. In september liepen de prijzen op jaarbasis nog met 0,2 procent op, toen al een flink lager percentage dan een maand daarvoor. In augustus was de inflatie namelijk nog 3,0 procent.

Als de effecten van energieprijzen niet in de calculatie worden meegenomen, lag de inflatie in oktober op 5,1 procent op jaarbasis. Een maand eerder was dit 5,5 procent.

In de eerste helft van 2023 was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen hoger dan nu, met een piek van 8,1 procent in februari en maart.

De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Dit komt vooral door de hoge prijzen vorig jaar. In de tweede helft van 2022 namen de energieprijzen fors toe, met een piek in oktober 2022. Mede daardoor werd er in die periode een heel hoge inflatie gemeten. De prijzen van energie zijn nu een stuk lager dan in 2022.