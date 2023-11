Chinese export daalt veel sterker dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) China heeft in oktober opnieuw veel minder geëxporteerd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Chinese overheid. In dollars nam de export met 6,4 procent op jaarbasis af. Economen hadden slechts gerekend op een daling van 3,5 procent. Een maand eerder kromp de export ook al met 6,2 procent. De Chinese import steeg op jaarbasis wel, met 3,0 procent, terwijl er een afname van 4,8 procent was voorzien door de economen. Een maand eerder liep de import met 6,2 procent terug. Het Chinese handelsoverschot daalde van 77,71 miljard dollar naar 56,53 miljard dollar. Dat is veel minder dan was verwacht. Ook in yuan gemeten daalde de Chinese export, met 3,1 procent, en steeg de import met 6,4 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.