Voorzichtige outlook NXP

(ABM FN-Dow Jones) NXP Semiconductors heeft het afgelopen kwartaal een licht lagere winst geboekt op een vrijwel stabiele omzet; resultaten die in lijn waren met de eigen verwachting. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Nederlandse chipgigant met een notering op Wall Street.

"De omzettrends in onze eindmarkten Mobile, Industrial & IoT en Automotive presteerden allemaal in lijn met of beter dan verwacht, terwijl onze eindmarkt Communication Infrastructure & Other licht achterbleef bij onze verwachtingen", zei CEO Kurt Sievers in een toelichting.

"De combinatie van onze resultaten over het derde kwartaal en de middenmoot van onze verwachtingen voor het vierde kwartaal geven aan dat de omzet voor het volledige jaar 2023 gelijk zal blijven ten opzichte van 2022 in een uitdagende en cyclische marktomgeving", aldus de topman.

NXP boekte het afgelopen kwartaal een operationele winst van 992 miljoen dollar, van ruim 1 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam de operationele winst uit op 937 miljoen dollar.

De nettowinst kwam uit op 787 miljoen dollar, of 3,01 dollar per aandeel. NXP rekende vooraf op een winst per aandeel van 2,68 tot 3,10 dollar.

De brutomarge kwam in het derde kwartaal uit op 57,2 procent, van 57,1 procent in dezelfde periode een jaar eerder en 57,0 procent in het tweede kwartaal van dit jaar.

De omzet bleef op jaarbasis vrijwel stabiel op 3.434 miljoen dollar. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 3.299 miljoen dollar. Vooraf rekende NXP op een omzet van 3,3 tot 3,5 miljard dollar.

Outlook

Voor het lopende vierde kwartaal rekent het concern opnieuw op een omzet van 3,3 tot 3,5 miljard dollar. De winst per aandeel wordt geschat op 2,71 tot 3,13 dollar per aandeel.

Het aandeel NXP Semiconductors noteerde maandag in de elektronische handel nabeurs licht lager.