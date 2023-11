Wall Street sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 4.365,98 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.095,86 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 13.518,78 punten.

Vorige week wisten de grote indexen in New York flink terrein te winnen, terwijl de obligatierentes daalden. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,50 procent en steeg maandag naar 4,65 procent. Dat is nog altijd ruim onder de piek van meer dan 5,00 procent van een aantal weken geleden.

Beleggers lijken ervan overtuigd dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente.

"De komende inflatiedata later deze maand zullen van doorslaggevend belang zijn, omdat die de mogelijkheid van nog een renteverhoging volledig zouden kunnen uitsluiten", zeiden analisten van SPI Asset Management.

Volgens marktstrateeg Frank Vranken van Edmond de Rothschild Europe groeit de verwachting van renteverlagingen. "En als de beleidsvooruitzichten van de Fed versoepelen, zal de dollar dat ook doen", aldus de marktkenner.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0723.

WTI-olie werd maandag iets duurder in reactie op het nieuws dat Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen voortzetten tot zeker het eind van het jaar. Vorige week daalden de olieprijzen nog ongeveer 5 procent.

Bedrijfsnieuws

Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal het nettoresultaat zien verslechteren, maar presteerde operationeel wel beter en zag de kas nog verder gevuld worden. Het nettoverlies steeg op jaarbasis van 2,8 miljard dollar negatief naar een verlies van 12,8 miljard dollar. Vorig jaar leed Berkshire een verlies op zijn investeringen van 10,5 miljard dollar. Afgelopen kwartaal was dit zelfs een verlies van 23,5 miljard dollar. Zelf vindt Buffett dat het operationele resultaat een betere afspiegeling is van hoe zijn bedrijf presteert dan het nettoresultaat, waarin de 'papieren' winsten en verliezen zitten, en dat zat dus in de lift tot 10,8 miljard dollar. Het aandeel Berkshire sloot maandag zo'n anderhalf procent lager.

BioNTech heeft maandag gewaarschuwd dat de inkomsten uit coronavaccins dit jaar flink lager zullen uitvallen dan eerder werd verwacht en kondigde tevens aan minder uit te zullen geven. Het aandeel BioNTech steeg toch meer dan 4 procent, omdat er afgelopen kwartaal wel winst werd geboekt, terwijl door analisten was gerekend op rode cijfers.

Citigroup zou van plan zijn om bij sommige afdelingen minstens 10 procent van het personeel te ontslaan als onderdeel van een eerder aangekondigde herstructurering onder leiding van CEO Jane Fraser, meldde CNBC maandag. Het aandeel daalde een half procent.

Ondertussen is het cijferseizoen over zijn hoogtepunt en zijn de resultaten grotendeels beter dan verwacht. Nu 81 procent van de bedrijven uit de S&P 500 resultaten heeft gerapporteerd, heeft 82 procent daarvan een positieve verrassing over de winst per aandeel opgeleverd en 62 procent een positieve omzetverrassing geboekt, aldus databedrijf FactSet.