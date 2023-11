Onward publiceert in vakblad Nature Medicine

(ABM FN) Onward Medical heeft een onderzoek gepubliceerd in het medische tijdschrift Nature Medicine waarin de ONWARD ARC Therapy wordt gebruikt om de problemen met lopen bij de ziekte van Parkinson aan te pakken. Dit maakte het bedrijf maandag bekend.

De deelnemer aan het onderzoek beschreven in de publicatie leeft al bijna drie decennia met de ziekte van Parkinson. Zijn ernstige loopstoornis heeft niet gereageerd op conventionele therapieën, aldus Onward.

"Ik kon nauwelijks lopen zonder vaak te vallen, meerdere keren per dag. In bepaalde situaties, zoals bij het instappen in een lift, zou ik struikelen, bevriezen zoals ze zeggen," zei de deelnemer aan het onderzoek in een persbericht uitgegeven door het Universitair Ziekenhuis van Lausanne in Zwitserland.

Na de introductie van ARC Therapy en enkele weken revalidatie was de deelnemer aan het onderzoek in staat om te lopen zonder voorheen merkbare looponderbrekingen, aldus Onward.

Tegenwoordig gebruikt de deelnemer ARC Therapy acht uur per dag, volgens het bedrijf.

"De doorbraak gerapporteerd in Nature Medicine toont het opmerkelijke potentieel om hetzelfde technologieplatform en dezelfde therapie die we ontwikkelen voor ruggenmergletsel ook te gebruiken voor mobiliteitsproblemen als gevolg van de ziekte van Parkinson" zei CEO Dave Marver van Onward.

"Het is indrukwekkend om te zien dat we, door het ruggenmerg op dezelfde manier elektrisch te stimuleren als we bij dwarslaesiepatiënten hebben gedaan, loopstoornissen als gevolg van de ziekte van Parkinson mogelijk kunnen aanpakken", voegt neurochirurg Jocelyne Bloch toe, mededirecteur samen met professor G. Courtine van ONWARD-onderzoekspartner NeuroRestore.

NeuroRestore kreeg een subsidie van 1 miljoen dollar van de Michael J. Fox Foundation om het ARC-IM systeem te implanteren en het effect van de therapie te onderzoeken bij zes extra deelnemers met de ziekte van Parkinson.

"Deze studie zal Onward helpen bij het bepalen of er aanvullende klinische studies moeten worden uitgevoerd en of ARC Therapy in de toekomst mogelijk gecommercialiseerd moet worden voor mensen die leven met de ziekte van Parkinson", aldus het bedrijf.