Olieprijs stijgt licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gestegen. Bij een settlement van 80,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent duurder. Vorige week daalden de olieprijzen nog ongeveer 5 procent. Maandag was sprake van een beperkt herstel door het nieuws dat Saoedi-Arabië en Rusland allebei zullen vasthouden aan hun productieverlagingen tot het einde van het jaar. "De zwakkere economische verwachtingen hebben de laatste tijd druk gezet op de olieprijzen, wat ertoe heeft bijgedragen dat de prijzen hebben gepiekt en dat de OPEC+ landen hun positie om het aanbod te verminderen opnieuw kunnen rechtvaardigen", zei Craig Erlam van OANDA. De marktanalist voegde er echter aan toe dat "het niet de vraag is of de twee landen zich houden aan de doelstellingen voor het einde van het jaar, maar of ze deze zullen verlengen". De oorlog in Israël heeft tot nu toe de voorraden niet geschaad, maar de ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden nu het conflict de spanningen tussen de VS en Iran doet toenemen. De gasprijzen daalden maandag ruim 5 procent, na een kleine stijging vorige week. Volgens analist Phil Flynn van The Price Futures Group is het weer momenteel iets warmer, maar blijft de outlook voor de winter interessant, zeker wanneer het kouder wordt dan verwacht. Bron: ABM Financial News

