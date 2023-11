AEX blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) Na de stevige winst van vorige week deed de Amsterdamse beurs het maandag rustig aan. Met een slotstand van 735,34 punten verloor de AEX 0,1 procent. Vorige week steeg de belangrijkste index op het Damrak nog meer dan 3 procent.

"Voornamelijk de snel dalende rentes op de obligatiemarkten lijkt de oorzaak te zijn van de positieve stemming op de markten", legde beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx uit.

"Vorige week is de AEX-index krachtig opgeveerd, maar technisch is de dalende trend nog niet verlaten", merkte Blekemolen op.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde afgelopen week tot 4,50 procent, na een recente piek van ruim 5 procent, maar noteerde maandag op 4,62 procent.

Beleggers verwachten dat de grote centrale banken klaar zijn met het verhogen van de rente, ook omdat de mondiale economie stagneert.

Maandag werd bekend dat de dienstensector in de eurozone in oktober harder is gekrompen dan in de maand ervoor. De indexstand van 47,8 bleek het laagste niveau in 32 maanden.

Opnieuw een klap, oordeelde econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank, en "geen rooskleurig beeld", voegde de econoom daaraan toe. Wel zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden iets verbeterd, "maar ze blijven ruim onder het langetermijngemiddelde."

Vorige week werd al bekend dat de industrie in de eurozone in oktober ook harder is gekrompen.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor de Duitse fabrieksorders. Die stegen onverwacht in september, waar een daling met 1,5 procent was voorzien.

De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0748. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0726 op de borden. Volgens Commerzbank is voor de dollar op korte termijn weinig ruimte om weer te stijgen na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

WTI-olie werd anderhalf procent duurder in reactie op het nieuws dat Saoedi-Arabië en Rusland hun productieverlagingen voortzetten tot zeker het eind van het jaar. Vorige week daalden de olieprijzen nog ongeveer 5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen stegen Relx en Prosus meer dan een half procent, waarmee ze net achter AEX-koploper Shell eindigden.

Adyen leverde meer dan 3 procent in, net als DSM-Firmenich. Deutsche Bank verlaagde maandag het koersdoel voor DSM-Firmenich en later deze week houdt betaalspecialist Adyen een beleggersdag. Philips daalde ruim 2,5 procent.

In de AMX won Galapagos bijna 3 procent en Alfen en Fugro ruim een procent.

Galapagos heeft een overeenkomst gesloten met het Amerikaanse bedrijf Landmark Bio om afweercellen met chimerische antigen receptoren (CAR) te produceren voor klinisch onderzoek naar therapieën van Galapagos op basis van zulke T-cellen. Financiële details werden niet gemeld. En Fugro zat in de lift nadat Degroof Petercam het koersdoel verhoogde van 20,00 naar 23,00 euro met handhaving van het koopadvies.

Basic-Fit verloor 2 procent ondanks dat Degroof Petercam het aandeel van de verkooplijst haalde. WDP was hekkensluiter met een verlies van 4 procent. Vastgoed stond Europees breed onder druk.

In de AScX leverde PostNL bijna 13 procent in na het openen van de boeken. Het postbedrijf rapporteerde een negatief bedrijfsresultaat en werd voorzichtiger over heel 2023. Zakenbank Jefferies sprak van een teleurstelling en het aandeel verloor maandag bijna 12 procent. Degroof verlaagde het koersdoel van 1,95 naar 1,75 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Het aandeel B&S Group daalde bijna 2 procent na cijfers. Volgens ING deed B&S het goed, gezien de moeilijke marktomstandigheden.



Accsys steeg ruim anderhalf procent en Ebusco ging aan kop in de AScX met een plus van meer dan 7 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger.