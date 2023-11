Futures Wall Street signaleren voorzichtige opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting nagenoeg vlak beginnen, nadat vorige week nog de beste week van het jaar was.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ongeveer een half uur voordat de reguliere handel start, 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg vorige week nog 5,8 procent en techbeurs Nasdaq won zelfs 6,6 procent.

De hoop op een einde aan de renteverhogingscampagne van de Federal Reserve en een aanzienlijke rentedaling op de kapitaalmarkten hebben kopers weer naar de markt getrokken. Hoewel de komende week relatief rustig is qua economische- en bedrijfscijfers, kunnen seizoensinvloeden het aandelenherstel verder ondersteunen. Volgens verschillende onderzoeken is november sinds 1950 de best presterende maand voor de S&P 500 geweest.

"Op de financiële markten lijkt de wind wat te gaan liggen. Er zijn nog steeds zorgen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar de sterkste tegenwind is gaan liggen nu centrale banken stoppen met het dichtdraaien van de geldkraan", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

De rente op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie, die recentelijk nog boven de 5 procent noteerde, daalde vrijdag op een gegeven moment onder de 4,50 procent. Vandaag stijgt deze rente echter weer tot 4,62 procent.

De olieprijzen stegen maandagochtend en een vat WTI-olie werd 1,2 procent duurder op 81,47 dollar. Dit is mede het gevolg van de bevestiging van Saoedi-Arabië en Rusland dat zij ook in december hun productie vrijwillig zullen inperken, vanwege zorgen over de vraag naar olie en de economische groei. Vorige week daalden de olieprijzen nog ongeveer 5 procent.

De euro hield maandag de winst vast die de eenheidsmunt eind vorige week boekte na een zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport. De euro/dollar noteerde maandagmiddag 0,1 procent hoger op 1,0741 dollar. Daarmee is de euro aanmerkelijk aangesterkt vergeleken met voor het weekend, en de gehele vorige maand, toen de koers nog veelal tussen 1,05 en 1,06 dollar schommelde.

Het sentiment is weer meer 'risk-on', zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, onder andere door de overtuiging in de markt dat het gedaan is met de renteverhogingen en dat de aandacht nu uit kan gaan naar het moment waarop de beleidsrentes van centrale banken weer kunnen worden verlaagd.

Bedrijfsnieuws

Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal het nettoresultaat zien verslechteren, maar presteerde operationeel wel beter en zag de kas nog verder gevuld worden. Het nettoverlies steeg op jaarbasis van een verlies van 2,8 miljard dollar naar een verlies van 12,8 miljard dollar. Vorig jaar leed Berkshire een verlies op zijn investeringen van 10,5 miljard dollar. Afgelopen kwartaal was dit zelfs een verlies van 23,5 miljard dollar. Zelf vindt Buffett dat het operationele resultaat een betere afspiegeling is van hoe zijn bedrijf presteert dan het nettoresultaat, waarin de 'papieren' winsten en verliezen zitten, en dat zat dus in de lift tot 10,8 miljard dollar. Het aandeel Berkshire zal naar verwachting iets hoger openen.

BioNTech heeft maandag gewaarschuwd dat de inkomsten uit coronavaccins dit jaar flink lager zullen uitvallen dan eerder werd verwacht en kondigde tevens aan minder uit te zullen geven. Het aandeel BioNTech lijkt maandag op de Nasdaq toch bijna 5 procent hoger van start te gaan, omdat er afgelopen kwartaal wel winst werd geboekt, terwijl door analisten was gerekend op rode cijfers.



Nu 81 procent van de bedrijven uit de S&P 500 resultaten heeft gerapporteerd, heeft 82 procent daarvan een positieve verrassing over de winst per aandeel opgeleverd en 62 procent een positieve omzetverrassing geboekt, aldus databedrijf Factset.

Vandaag zijn er onder meer nog cijfers van Dish Network, Tripadvisor en NXP.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,9 procent op 4.358,34 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.061,32 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 13.478,28 punten.